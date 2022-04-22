23 Nisan'da AVM'ler açık mı? 23 Nisan'da AVM'ler kapalı mı? Resmi tatillerde AVM'ler açık mı? soruları vatandaşlar tarafından sorulmaya devam ediyor. 23 Nisan'da izinli olan vatandaşlar AVM'lerde sinema ve tiyatroya giderek zaman geçirmek istiyor. AVM'lerin resmi tatillerde açık olup olmadığı ise internette oldukça fazla araştırılıyor. İşte resmi tatillerde AVM'ler açık mı? sorusunun yanıtı...

23 Nisan'da AVM'ler açık mı? 23 Nisan'da AVM'ler kapalı mı? Resmi tatillerde AVM'ler açık mı? soruları vatandaşlar tarafından sorulmaya devam ediyor. 23 Nisan'da izinli olan vatandaşlar AVM'lerde sinema ve tiyatroya giderek zaman geçirmek istiyor. AVM'lerin resmi tatillerde açık olup olmadığı ise internette oldukça fazla araştırılıyor. İşte resmi tatillerde AVM'ler açık mı? sorusunun yanıtı...

2022 yılında vatandaşlar 15 gün resmi tatil yapacak. Bayramlar, özel günler ve anma günleri nedeniyle 2022 yılında toplamda 15 gün resmi tatili olan vatandaşlar 23 Nisan'da AVM'lerin açıkolup olmayacağını merak ediyor. 23 Nisan'da izini fırsat bilenler AVM'de alışveriş yapmak için kolları sıvadı. 23 Nisan'da AVM'lere gitmek için yola çıkanlar AVM'ler açık mı, kapalı mı? sorusuna yanıt arıyor.

23 Nisan'da AVM'ler açık mı

23 Nisan Türkiye'de uygulanan resmi tatiller arasında yer alıyor. Resmi tatillerde pek çok kamu kurum ve kuruluşları kapalı oluyor. Bu günde hastaneler, bankalar hizmet vermiyor. Ancak AVM'ler 23 Nisan'da açık oluyor. 23 Nisan'da AVM'lere milyonlarca kişi akın ediyor.

Resmi tatillerde AVM'ler açık mı?

Resmi tatillerde AVM'ler açıktır. AVM'ler geçtiğimiz yıllarda Kovid-19 kısıtlamaları kapsamında kapatılmıştı. Ancak 2022 yılında AVM'ler haftanın her günü ve resmi tatillerde açıktır.

AVM'ler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Vialand AVM, hafta içi her gün saat 10:00 ile saat 22:00 saatleri arasında hizmet veriyor.

2022 resmi tatil günleri

Yılbaşı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Ramazan Bayramı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

Kurban Bayramı

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü

30 Ağustos Zafer Bayramı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

23 Nisan nedir?

Türkiye'de resmi tatiller arasında 23 Nisan'da bulunuyor. 23 Nisan'da TBMM'nin açılışıdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak tüm yurtta kutlanır. .