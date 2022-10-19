19 Ekim Beyoğlu Yusuf İslam konseri ne zaman, saat kaçta? Yusuf İslam (Cat Stevens) konseri nerede? Konser ücretsiz mi ücretli mi?

19 Ekim İstanbul Beyoğlu Yusuf İslam konseri ne zaman, saat kaçta? Yusuf İslam (Cat Stevens) konseri nerede? Konser ücretsiz mi? Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında sevilen şarkıcılar da hayranları ile bir araya geliyor. 1977 yılında Müslüman olan ve adını Yusuf İslam (Cat Stevens) olarak değiştiren dünyaca ünlü şarkıcı da İstanbul Beyoğlu'nda 19 Ekim'de konser verecek.

19 Ekim İstanbul Beyoğlu Yusuf İslam konseri ne zaman, saat kaçta? Yusuf İslam (Cat Stevens) konseri nerede? Konser ücretsiz mi? Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında sevilen şarkıcılar da hayranları ile bir araya geliyor. 1977 yılında Müslüman olan ve adını Yusuf İslam (Cat Stevens) olarak değiştiren dünyaca ünlü şarkıcı da İstanbul Beyoğlu'nda 19 Ekim'de konser verecek.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde ünlü şarkıcı Yusuf İslam da sevilen şarkılarını seslendirecek. Yusuf İslam konserine ilgi oldukça fazla. Konserin ücretsiz mi ücretli mi olacağı da pek çok kişi tarafından merak ediliyor.

19 Ekim İstanbul Beyoğlu Yusuf İslam konseri ücretsiz mi?

Konser için bilet almak gerekiyor. Konser ücretlidir. Ancak konser gelirleri yardım gelirlerine bağışlanacak. Yusuf İslam konser bileti almak için https://biletinial.com/muzik/yusuf-islam-bekyf adresine gitmeniz yeterli.

19 Ekim Beyoğlu Yusuf İslam konseri ne zaman, saat kaçta?

Beyoğlu Yusuf İslam konseri 19 Ekim Çarşamba günü yapılacak. Konser saat 20.00'de başlayacak.

Yusuf İslam konseri nerede?

Konser AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda yapıalcak. Konser alanının açık adresi ise şöyle: Atatürk Kültür Merkezi: Gümüşsuyu, Tak-ı Zafer Cd., 34437 Beyoğlu/İstanbul

Sanatçı, bu konserlerde ‘Father & Son', ‘Wild World' gibi hitlerini ve zamansız bir umut marşı olan ‘Peace Train'i Türkiye'de ilk kez seslendirecek. Bu çok özel performanslar, TRT tarafından yayınlanmak üzere kayda alınacak.