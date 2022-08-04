2022 YAŞ kararları listesi | Yaş kararı emekli olan, terfi edenler kimler?

2022 YAŞ Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın terfiler, emekliler ve süre uzatımı ile ilgili detayları paylaştı. YAŞ kararları ile 16 general ve amiral bir üst rütbeye, 47 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir. 40 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 313 albayın görev süreleri ise iki yıl süre ile uzatılmıştır. 38 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2022 tarihinden geçerli olarak emekliye sevk edilmiştir. YAŞ kararları terfi, emeklilik ve süre uzatma listesi yayımlandı.

2022 YAŞ Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın terfiler, emekliler ve süre uzatımı ile ilgili detayları paylaştı. YAŞ kararları ile 16 general ve amiral bir üst rütbeye, 47 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir. 40 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 313 albayın görev süreleri ise iki yıl süre ile uzatılmıştır. 38 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2022 tarihinden geçerli olarak emekliye sevk edilmiştir. YAŞ kararları terfi, emeklilik ve süre uzatma listesi yayımlandı.

Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandı. Kararlar, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından kamuoyuna açıklandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın basın mensuplarına yaptığı açıklamada 16 general ve amiral bir üst rütbeye terfi edildiğini açıkladı. Kalın 38 general ve amiral emekliye sevk edildiğini de açıkladı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.

2022 YAŞ kararları listesi

2022 YAŞ kararı listesi Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesinde ve Milli Savunma Bakanlığı resmi internet sitesinte yayınlandı. YAŞ kararları listesine Cumhurbaşkanlığı'nın sitesinden erişebilirsiniz...

Yaş kararı emekli olan, terfi edenler kimler?

YAŞ kararları ile; 16 general ve amiral bir üst rütbeye, 47 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir. 40 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 313 albayın görev süreleri ise iki yıl süre ile uzatılmıştır. 38 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2022 tarihinden geçerli olarak emekliye sevk edilmiştir. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar GÜLER'in yaş haddi ve görev süresi bir yıl uzatılmıştır.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan ÖZBAL ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan KÜÇÜKAKYÜZ, kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiklerinden, Donanma Komutanı Oramiral Ercüment TATLIOĞLU Deniz Kuvvetleri Komutanı, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla GÜLAN Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atanmışlardır.

Halen 264 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla 273 olacaktır.

YAŞ toplantısı nedir?

Yüksek Askerî Şûra, yılda en az bir kez toplanır. Cumhurbaşkanı gerektiğinde şûrayı toplayabilir ve şûraya başkanlık eder. Cumhurbaşkanı yardımcısının başkanlığında, Adalet, İçişleri, Dışişleri, Hazine ve Maliye, Millî Eğitim, Millî Savunma bakanları, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlarından kurulur. Gündemin özelliğine göre Şûra toplantılarına ilgili bakan ve kişiler çağrılıp görüşleri alınabilir.

Yüksek Askerî Şûranın gündemi; Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile Genelkurmay Başkanının önerileri dikkate alınarak Cumhurbaşkanınca düzenlenir. Şûranın sekreterya hizmetleri Cumhurbaşkanınca belirlenecek merci tarafından yürütür.