YAŞ Kararları 2022 | YAŞ kararı atama terfi ve emekli olanlar kimler? YAŞ kararı ile terfi edenler ve emekli olanlar? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kalın açıklamasında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresi bir sene uzatıldığını açıkladı. Ayrıca 16 general ve amiral bir üst rütbeye 38 general ve amiral emekliye sevk edildi. Kalın YAŞ atama kararlarına dair listenin tamamı Cumhurbaşkanlığı resmi sitesinde yayınlanacağını açıkladı.

YAŞ Kararları 2022 | YAŞ kararı atama terfi ve emekli olanlar kimler? YAŞ kararı ile terfi edenler ve emekli olanlar? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kalın açıklamasında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresi bir sene uzatıldığını açıkladı. Ayrıca 16 general ve amiral bir üst rütbeye 38 general ve amiral emekliye sevk edildi. Kalın YAŞ atama kararlarına dair listenin tamamı Cumhurbaşkanlığı resmi sitesinde yayınlanacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın YAŞ toplantısı sonrası kamuoyuna atamalar ve emekliliklerle ilgili açıklamalarda bulundu. İbrahim Kalın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresi uzatıldığı açıkladı.

YAŞ Kararları 2022

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın açıklamadında16 general ve amiral bir üst rütbeye terfi edildiğini açıkladı. Kalın 38 general ve amiral emekliye sevk edildiğini de açıkladı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.

YAŞ kararı atama terfi ve emekli olanlar kimler?

YAŞ kararı ile ataması yapılan ve terfi edilenlerle emekliye ayrılanların listesi ilerleyen saatlerde Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesinde yer alacağı açıklandı .