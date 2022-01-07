2022 ücretli öğretmen maaşı | Ücretli öğretmen maaşına zam gelecek mi? Ücretli öğretmen maaşı asgari ücret mi olacak? Milyonlarca çalışanın maaşına 2022 yılında zam yapıldı. Asgari ücret de yüzde 50 oranında artış yapıldı. Yapılan bu artışla birlikte 2022 yılında asgari ücret 4253 TL oldu. Öğretmen maaşlarına da yeni yılda yüzde 30.5 oranında zam yapıldı. Okullarda görevli binlerce ücretli öğretmen de kendi maaşlarında ne kadar artış olacağını araştırmaya başladı. Ücretli öğretmenlerin maaşlarını ek ders ücretleri belirliyor. 2022'de ek ders ücretlerinde de artış olacak.

2022 ücretli öğretmen maaşı | Ücretli öğretmen maaşına zam gelecek mi? Ücretli öğretmen maaşı asgari ücret mi olacak? Milyonlarca çalışanın maaşına 2022 yılında zam yapıldı. Asgari ücret de yüzde 50 oranında artış yapıldı. Yapılan bu artışla birlikte 2022 yılında asgari ücret 4253 TL oldu. Öğretmen maaşlarına da yeni yılda yüzde 30.5 oranında zam yapıldı. Okullarda görevli binlerce ücretli öğretmen de kendi maaşlarında ne kadar artış olacağını araştırmaya başladı. Ücretli öğretmenlerin maaşlarını ek ders ücretleri belirliyor. 2022'de ek ders ücretlerinde de artış olacak.

Ücretli öğretmenlerin durumu sürekli meclis gündemine geliyor. Ücretli öğretmenler kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerle aynı işi yapıyor ancak ücret olarak oldukça düşük alıyor. Asgari ücretten bile düşük maaş alan ücretli öğretmenler bu durumun çözülmesini talep ediyor.

2022 ücretli öğretmen maaşı

2022 yılında ücretli öğretmenlerin ek ders ücretlerine ₺6,55'lik bir zam yapılması beklenşyor. Ücretli öğreten ders başı ek ders ücretinin ₺28,01'ye çıkması bekleniyor. Bu rakamlara göre 4 hafta 30 saat derse giren bir ücretli öğretmenin maaşı 3 bin 400 tl civarında olması bekleniyor.

Ücretli öğretmen maaşına zam gelecek mi?

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, yaptığı açıklamada “Yüce devletimizin çalışmaları neticesinde 4.250 lira olan asgari ücret göz önünde bulundurularak Millî Eğitim Bakanlığımıza bağlı okullarda görev yapan 85 bin civarında ücretli öğretmenin maaşlarında iyileştirme yapılması ve asgari ücret seviyesine yükseltilmesi ücretli öğretmenlik yapan öğretmenlerimiz adına gerçekten önemli olacaktır” ifadelerini kullanarak “zam çağrısında” bulundu.

Ücretli öğretmen maaşı asgari ücret mi olacak?

Habersol.org'da yer alan habere göre ücretli öğretmen ö.D şu açıklamaları yaptı: “Açıkçası, çalışma şartları diğer öğretmenlerden farklı değil. Ücret düşük olduğu için bir pozitif ayrımcılık falan da yapıldığını söyleyemeyiz. Nöbet tutma zorunluluğumuz yok. Nöbet tutamıyoruz ve onun karşılığında da herhangi bir ücret almıyoruz. Bunun dışında zaten asgari ücretin altında ücret alıyoruz. En son 2 bin 800 civarında iken asgari ücret, biz 2 bin 500 lira kadar bir ücret alıyorduk”.

Ücretli Öğretmen nedir?

Ücretli öğretmenler MEB bünyesinde görev alır. Okulun kadrosunda bulunan öğretmen açığı üzrertli öğretmenlerle giderilir. Ücretli öğetmenler ders baş ücret alır. Ücretli öğretmenlik başvurusu İlçe Milli Müdürlüğü'ne yapılır ve sözleşme yalnızca bir öğretim yılını kapsar. Sözleşmeli öğretmen maaşları ve sosyal hakları kadrolu öğretmenlere göre oldukça düşüktür.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.