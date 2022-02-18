AÖF sınav görevli ücreti 2022 | AUGİS AÖF 2022 güncel gözetmen, salon başkanı sınav görevi ücretleri ne kadar? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Türkiye'nin en çok öğrencisi bulunan fakültesidir. AÖF'ye kayıtlı yüz binlerce öğrencinin vize, final ve bütünleme sınavları tüm Türkiye'de geniş katılım ile yapılıyor. AÖF sınavlarında görevli olmak isteyen öğretmenler 2022 sınav görevli ücretlerinin ne kadar, kaç TL olduğunu merak ediyor. AUGİS AÖF sınav görevli ücretlerine 2022 yılında zam geldi. İşte AUGİS gözetmen, salon başkanı, yardımcı gözetmen sınav görevli ücretleri...

AÖF sınav görevli ücreti 2022 | AUGİS AÖF 2022 güncel gözetmen, salon başkanı sınav görevi ücretleri ne kadar? AÖF sınavlarının yaklaştığı dönemde öğretmenler sınav görevli ücretlerini araştırmaya başladı. Yüz binlerce öğrencinin katıldığı AÖF sınavlarında öğretmenlere ödenen 2022 sınav görevi ücretlerine zam geldi.

Türkiye'nin en kalabalık fakültesi olan AÖF'de her sene milyonlarca öğrenci sınavda ter döküyor. AÖF sınavlarının sorun çıkmadan devam etmesi için öğretmenlere de büyük görev düşüyor. Öğretmenler AÖF sınav görevi ile hem bütçelerine katkı sağlıyor hem de sınav sürecine yardımcı oluyor. AUGİS sınav görevli ücretine başvuran binlerce öğretmen 2022 yılında ne kadar ücret ödeneceğini merak ediyor. Bilindiği üzere 2022'de öğremen maaşlarına zam yapıldı. Gelen zamla birlikte öğretmen yan gelirlerinde de artış oldu.

AÖF sınav görevli ücreti 2022

2022 yılında AÖF sınav görevli ücretlerinde artış oldu. Güncel rakamlara göre AÖF sınav görevli ücretleri 280 TL'ye kadar çıktı. Gözetmen, salon başkanı, bina yöneticisi, bina sınav sorumlusu kategorilerinde göerv alan binlerce öğretmene ödnecek ücret belli oldu. İşte 2022 güncel AÖF sınav görevli ücretleri...

AUGİS AÖF 2022 güncel gözetmen, salon başkanı sınav görevi ücretleri ne kadar?

2022 yılında AÖF sınav görevli ücretlerine zam geldi. AUGİS ile sınav görevi alan öğretmenlere 2022 yılından itibaren ödenecek ücretler şöyle olacak;

Bina Sınav Sorumlusu: 280 TL

Bina Yöneticisi: 230 TL

Salon Başkanı: 200 TL

Gözetmen: 170 TL

Açıköğetim Fakültesi nedir?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, 1 milyondan fazla aktif öğrencisi ve yaklaşık 3 buçuk milyon mezununa açık ve uzaktan öğrenme yoluyla yükseköğrenim sağlamanın yanı sıra özel projeler yardımıyla Türkiye'nin eğitim sorunlarının aşılmasında vazgeçilmez bir rol üstlenmektedir. Hızlı harekete geçebilen çok esnek bir yapıya ve güçlü bir organizasyona sahip olan Açıköğretim Sistemi uluslararası düzeyde işbirlikleri için cazibe merkezi haline gelmiştir. Kendini sürekli yenileyerek uyguladığı açık ve uzaktan öğretim yöntemi ile Türk Yükseköğretim Sisteminde ülkemizde bu alanda birçok ilkleri ve yenilikleri uygulamaya koymakta ve sahip olduğu öğrenci sayısı ile dünyanın mega üniversiteleri arasında yer almaktadır.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi ülkemizde yükseköğrenim talebini karşılamada sağladığı kapasite yanında milli eğitim, sağlık, ilahiyat, tarım, polis, jandarma, kara, deniz, hava komutanlıkları ve adalet personeline yönelik ön lisans, lisans tamamlama ve lisans eğitimlerini açık ve uzaktan öğretim yöntemi ile sürdürmektedir.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi toplam 21 lisans, 42 ön lisans programıyla, ulusal sınırları aşarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Kosova, Makedonya, Bulgaristan, Bosna Hersek, Kuzey Amerika, Suudi Arabistan, İran ve çeşitli Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlarına eğitim hizmetini çağdaş Açıköğretim Sistemi ile götürmektedir.

Bugün Türkiye'de üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin yaklaşık yarısı Anadolu Üniversitesi öğrencisi ve Açıköğretimli... Bunların bir kısmını koşulları gereği örgün eğitime devam etme olanağı bulunmayan öğrenciler oluşturuyor. Açıköğretim Sistemi bu yönüyle, fiziksel, işitme ve görme engeline sahip vatandaşlar yanında cezaevlerinde hükmünü tamamlamaya çalışan vatandaşlarını da göz ardı etmeden eğitimde fırsat eşitliğini her koşulda sağlıyor olmanın ayrıcalıklı ve haklı gururunu yaşıyor.