2022 sigara zam | Sigaraya zam mı geldi? 'Sigaraya 3 TL zam gelecek' iddiası sonrası flaş gelişme yalandı. 2022 yılına girdiğimiz ilk günlerde peş peşe zam haberleri aldık. Akaryakıttan, elektriğe, ulaşımdan gıda ürünlerine kadar pek çok üründe yeni yılda zam yapıldı. Sigara tiryakileri de '2022 yılında sigaraya zam gelecek' iddiaları üzerine endişelenmeye başladı. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş yaptığı açıklamada ' Sigaralara da en az 3 TL zam bekleniyor' demişti. Peki sigaraya zam geldi mi?

2022 sigara zam | Sigaraya zam mı geldi? sorusu son zamanlarda pek çok sigara tiryakisi tarafından sorulmaya başlandı. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş yaptığı açıklamada "2022'de Sigaraya 3 TL zam gelecek" iddiasında bulunmuştu. Son olarak tütün ürünleriyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sigara ve alkol grubundan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artış gösterdi.

Sigaraya zam mı geldi?

2022 yılına girdiğimiz ilk günlerde peş peşe zam haberleri aldık. Akaryakıttan, elektriğe, ulaşımdan gıda ürünlerine kadar pek çok üründe yeni yılda zam yapıldı. Sigara tiryakileri de "2022 yılında sigaraya zam gelecek" iddiaları üzerine endişelenmeye başladı. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş yaptığı açıklamada " Sigaralara da en az 3 TL zam bekleniyor" demişti. Peki sigaraya zam geldi mi?

"Sigaraya 3 TL zam gelecek" iddiası

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, "Alkole gelecek zam oranı yüzde 30-35 arası konuşuluyor. Sigaralara da en az 3 TL zam bekleniyor umarım gelmez." dedi. 2022 yılında sigara ve tütün ürünlerine zam geldiğine dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

ÖTV'deki artış oranı yüzde 47 oldu

Sigara ve alkol grubundan alınan Özel Tüketim Vergisi ÖTV'deki artış oranı yüzde 47 oldu.

Sigaradan nasıl kurtulunur?

Sigarayı bırakmanın zor olacağını düşünebilir ve bu süreci ertelemek isteyebilirsiniz. Ancak ilk adımı atmaya karar verdiğinizde ve bu süreçte bir uzmandan destek aldığınızda; sürecin çok daha kolay ilerlediğini görebilirsiniz.

Sigarayı bıraktığınız anda sağlığınızda/vücut fonksiyonlarınızda meydana gelen iyileşmeler, bırakma sürecine bağlı kalmanızı sağlayacaktır.

Bırakma yöntemleri ve bırakma süreci hakkında bilgi edinmek için Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ile iletişime geçebilirsiniz. 115 numaralı YEDAM Danışma Hattı'mızda alanda uzman psikologlarımız; size, ailenize ve çevrenize sigarayı bırakma konusunda destek sağlamakta, bağımlılık hakkında merak ettiğiniz soruları cevaplandırmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.