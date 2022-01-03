2022 yılında pek çok ürüne peş peşe zam geldi. Döviz kurlarında yaşanan artış sonrası hayatımızın vazgeçilmezi haline gelen 'zam' 2022'de de kendini gösterdi. Akaryakıta, elektriğe, doğalgaza gelen peş peşe zamlar sigar tiryakilerini de endişelendirmeye başladı. Sigaraya zam gelecek iddiaları üzerine pek çok kişi Sigaraya zam mı geldi? 2022 sigara fiyatları ne kadar oldu? sorusunu sıkça sormaya başladı. Son yaşanan gelişmede ise Sigara Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artış oranı yüzde 47 oldu.

2022 yılında pek çok ürüne peş peşe zam geldi. Döviz kurlarında yaşanan artış sonrası hayatımızın vazgeçilmezi haline gelen "zam" 2022'de de kendini gösterdi. Akaryakıta, elektriğe, doğalgaza gelen peş peşe zamlar sigar tiryakilerini de endişelendirmeye başladı. Sigaraya zam gelecek iddiaları üzerine pek çok kişi Sigaraya zam mı geldi? 2022 sigara fiyatları ne kadar oldu? sorusunu sıkça sormaya başladı. Son yaşanan gelişmede ise Sigara Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artış oranı yüzde 47 oldu.

Sigaraya zam mı geldi?

Bir süredir sigaraya zam geleceği iddiları gündemde yer alıyordu. Son olarak sigara ve alkol grubundan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artış gösterdi. ÖTV'deki artış oranı yüzde 47 oldu. Resmi kurumlardan sigaraya zam geldiğine yönelik herhangi bir açıklama bulunmuyor. Sigara fiyatlarında değişiklik olmadı.

Sigara fiyatları ne kadar oldu?

TT grubu sigaralarına geçtiğimiz haftalarda zam geldiği açıklanmıştı. Açıklamayı sosyal medya hesabından Türkiye Tekel Bayiciler Platformu Başkanı Özgür Aybaş yaptı. Yeni zamla birlikte gruptaki sigaraların en ucuzu 14 TL oldu.

Türkiye Tekel Bayiciler Platformu Başkanı Özgür Aybaş geçtiğimiz yaptığı duyuru ile sigaraya zam geldiğini açıklamıştı. Aybaş sigaraya zam geldiği haberini sosyal medya platformundan duyurdu. Aybaş yaptığı açıklamada Philip Morris Grubu'ndaki sigara markalarına 2 TL'lik zam geldiğini duyurdu. Aybaş yaptığı paylaşımda "Bu gelen 2 TL ‘lik zam maliyet ve kur zammı ilerleyen günlerde ÖTV zammı da yapılacaktır" dedi. Philip Morris Grubu'nda en ucuz sigara fiyatı 17.50 TL oldu. Bu grupta en pahalı sigara ise 25 TL'yi gördü. Diğer sigara markalarında ise zamların kapıda olduğu iddia edildi.

Güncel sigara fiyat listesi

Philip Morris Marka

Marlboro Edge: 19 TL

Marlboro Touch: 20 TL

Marlboro: 21 TL

Parliament: 21,50 TL

Parliament Midnight Blue: 20,50 TL

Muratti: 19 TL

Muratti Blu: 18 TL

Lark: 18 TL

Chesterfield: 17,50 TL

Chesterfield Mode: 15,50 TL

L&M: 17,50 TL

JTI Marka Sigaralar

Winston Slender: 16 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 16 TL

Winston: 17 TL

Winston Xsence Black&Gray: 18 TL

Camel Slender: 15,50 TL

Camel: 16 TL

Monte Carlo Slender: 15,50 TL

Monte Carlo: 15,50 TL

LD: 15,50 TL

TURKTAB

Medley: 12,5 lira

Lark: 15 TL

Chesterfield: 14,50 TL

Chesterfield Mode: 14 TL

L&M: 14,00 TL

Pall Mall: 14,50 TL

Tekel 2000: 14 TL

Tekel 2001: 14 TL

Samsun: 14 TL

Samsun 216: 14 TL

Maltepe: 14 TL

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.