2022 sigara zammı | Döviz kurlarında yaşanan gerileme sigara tiryakilerini de sevindirdi. Ancak 2022 yılında sigaraya yeni bir zam geleceği iddiası ortaya atıldı. Sigaraya zam mı gelecek? 2022'de sigaraya ne kadar zam gelecek? sorusu bu iddiaların ardından sıkça sorulmaya başlandı. Görsel ve yazılı basında yer alan iddialara göre 2022 yılında 18 liralık sigaraya 1.5 lira zam gelebilir. İşte 2022 sigara zam oranları...

2022 sigara zammı | 2022'de sigaraya ne kadar zam gelecek? Sigaraya zam mı gelecek? sorusu pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. 2022 yılında sigaraya bandrol zammı geleceği iddia edildi. Sözcü'de yer alan habere göre bandrole en az yüzde 40, ÖTV'ye yüzde 28 zam yapılabilir. Sigaraya zam haberi sigara tiryakilerini şimdiden endişelendirdi.

2022 sigara zammı gelecek mi?

Sigara fiyatlarına yeni yıldan itibaren zam geleceği iddiaları sigara tiryakilerini tedirgin etti. Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre sigaraya yeni yılda zam gelecek. Sigaraya ÜFE zammının yanında ‘bandrol' zammı eklendi. Bandrole en az %40 oranında, ÖTV'ye de %28 zam oranında zam göründüğü iddia edildi.

Sigaraya zam mı gelecek?

2020 senesinin sonlarında bandrol fiyatlarına yüzde 100 ila yüzde 400 oranlarında zam yapılmış, daha sonraki aylarda 2021 yılı başında bandrole yüzde 25 zam daha uygulanmıştı. 2022 yılı başından itibaren ise sigara ve içkilerde bandrol fiyatlarına yüzde 40 ile yüzde 50 oranında zam yapmak için hazırlık yürütüldüğü öğrenildi. Yeni zammın detayları merak edilirken, bandrol zammının sigara fiyatlarında 1 lira civarında bir zamma yol açacağı ifade edildi.

2022'de sigaraya ne kadar zam gelecek?

Sözcü'nün haberine göre: İçki ve sigaranın maktu ÖTV tutarları her 6 ayda bir Yİ-ÜFE oranında artırılıyor. İktidar geçen temmuz ayında oluşan yüzde 22.04'lük zammı enflasyonla mücadele gerekçesiyle uygulamamıştı. Temmuz'dan bu yana 5 ayda Yİ-ÜFE yüzde 23.77 oldu. 6 aylık Yİ-ÜFE'nin yüzde 28 olması ve zammın yansıtılması durumunda birçok sigarada maktu ÖTV tutarı nispi ÖTV'yi geçecek ve örneğin 18 liralık sigaralara 1.5 liralık ÖTV zammı yapılması zorunlu hale gelecek.

NOT: Sigaraya zam iddiaları henüz doğrulanmış değil.

Sigarayı bırakmak mümkün

Sigarayı bırakmanın zor olacağını düşünebilir ve bu süreci ertelemek isteyebilirsiniz. Ancak ilk adımı atmaya karar verdiğinizde ve bu süreçte bir uzmandan destek aldığınızda; sürecin çok daha kolay ilerlediğini görebilirsiniz.

Sigarayı bıraktığınız anda sağlığınızda/vücut fonksiyonlarınızda meydana gelen iyileşmeler, bırakma sürecine bağlı kalmanızı sağlayacaktır.

Bırakma yöntemleri ve bırakma süreci hakkında bilgi edinmek için Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ile iletişime geçebilirsiniz. 115 numaralı YEDAM Danışma Hattı'mızda alanda uzman psikologlarımız; size, ailenize ve çevrenize sigarayı bırakma konusunda destek sağlamakta, bağımlılık hakkında merak ettiğiniz soruları cevaplandırmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.