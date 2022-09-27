2022 öğretmen kırtasiye parası yattı mı? Kırtasiye parası neden yatmadı? Eğitime hazırlık ödeneği ne zaman yatacak, bugün yatar mı? MEB bünyesinde görevli olan milyona yakın öğretmen merakla 2022-2023 kırtasiye parasının yatmasını bekliyor. Eğitim öğretime hazırlık ödeneği olarak da bilinen kırtasiye parası ile öğretmenlerin yeni yılda yapacakları malzeme alışverişinin karşılanması hedefleniyor. Peki kırtasiye parası bu hafta yatacak mı

2022 öğretmen kırtasiye parası yattı mı? Kırtasiye parası neden yatmadı? Eğitime hazırlık ödeneği ne zaman yatacak, bugün yatar mı? soruları şu sıralar binlerce öğretmen tarafından soruluyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül'de tüm kademelerde başladı. Eğitim yılına kırtasiye harcamaları ile giren öğretmenler merakla kırtasiye parasının ne zaman yatacağını araştırıyor. Eylül ayının sonlarına doğru gelindiğinde kırtasiye parasının halen hesaplara yatmaması öğretmenleri endişelendirdi.

2022 öğretmen kırtasiye parası yattı mı?

2022-2023 kırtasiye parası henüz öğretmenlerin hesaplarına yatmadı. Ancak kırtasiye parası il ve ilçelerde farklı zamanlarda öğretmen hesaplarına yatıyor. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen kırtasiye parasının 12 Eylül 2022 tarihinden itibaren ödeneceğini bildirdi ama öğretmen kırtasiye parası henüz yatmadı.

Kırtasiye parası neden yatmadı?

Kırtasiye parasının önümüzdeki günlerde öğretmenlerin hesaplarına yatması bekleniyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül'de başladı. Öğretmenler yeni dönemde okullarındaki yerlerini aldılar. Yeni dönemin hazırlıkları için kırtasiye alışverişi yapan öğretmenler kırtasiye parasının neden yatmadığını merak ediyor.

Eğitime hazırlık ödeneği ne zaman yatacak, bugün yatar mı?

Kırtasiye parasına dair henüz yetkililerden resmi bir açıklama gelmedi. Eylül ayının sonlarına kadar kırtasiye parasının öğretmen hesaplarına yatması bekleniyor. Öğretmen kırtasiye parası ödemeleri Ekim ayının başını da bulabilir.

Kırtasiye parası ne kadar?

Bakanlıktan il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda, 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6'ncı Dönem Toplu Sözleşme'nin 'Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme' bölümüne göre, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin; 2022'de 1325 TL, 2023'te 1400 TL olarak ödeneceği bildirildi.

Kırtasiye parası ücretli öğretmenlere verilir mi?

Kıtasiye parası yardımı olarak da bilinen eğitime hazırlık ödeneği öğretmenlere verilir. Bu ödenek kadrolu ve sözleşmeli öğretmenelre veriliyor. Ücretli öğetemnler ve özel kurumlarda çalışan öğretemnler bu ödeneği alamıyor. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara ödenir.