Bu hafta kırtasiye parası yatar mı? 21-22-23 Eylül'de kırtasiye parası ne zaman yatacak? Eğitim Ödeneği (kırtasiye yardımı) yattı mı? 2022-2023 eğitim öğretim yılı başladı. MEB bünyesinde görevli 1 milyon öğretmen okullarındaki yerini aldı. Öğretmenler bir yandan yeni eğitim yılının planlamasını yaparken bir yandan da kırtasiye parasının (Eğitim Ödeneği) hesaplara ne zaman yatacağını merak ediyor. Peki kırtasiye parası bu hafta yatacak mı?

Bu hafta kırtasiye parası yatar mı? 21-22-23 Eylül'de kırtasiye parası ne zaman yatacak? Eğitim Ödeneği (kırtasiye yardımı) yattı mı? 2022-2023 eğitim öğretim yılı başladı. MEB bünyesinde görevli 1 milyon öğretmen okullarındaki yerini aldı. Öğretmenler bir yandan yeni eğitim yılının planlamasını yaparken bir yandan da kırtasiye parasının (Eğitim Ödeneği) hesaplara ne zaman yatacağını merak ediyor. Peki kırtasiye parası bu hafta yatacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmenlik yapan 1 milyona yakın kişinin gözü kulağı kırtasiye parası ödemelerinde. Son zamanlarda artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle öğretmenler de geçim sıkıntısı yaşamaya başladı. Temmuz ayında maaşlarına yüzde 42 oranında zam alan öğretmenler kırtasiye parasına (Eğitim Ödeneği) zam yapılıp yapılmaycağını merak ediyordu. Öğretmen kırtasiye parasına zam olmayacağının anlaşılması üzerine Eğitim Ödeneğinin ne zaman yatacağı sorusu sorulmaya başlandı.

21-22-23 Eylül'de kırtasiye parası ne zaman yatacak?

Eğitime hazırlık ödeneği olarak da bilinen öğretmen kırtasiye destek parasının hesaplara yataması merakla bekleniyor. 12 Eylül'den itibaren ödenmesi beklenen kırtasiye paralarının halen hesaplara yatmaması öğretmenlerin meraklı bekleyişini artırdı. 2022-2023 öğretmen kırtasiye parasının önümüzdeki hafta içinde hesaplara yatması bekleniyor. Ödemelerin il ve ilçe olarak farklılık gösterebielceğini de hatırlatmakta fayda var.

Bu hafta kırtasiye parası yatar mı?

Kırtasiye masraflarının bir kısmının devlet tarafından karşılanması için öğretmenlere verilen kırtasiye parasının ne zaman hesaplara yatacağı öğretmenler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Geçtiğimiz yıl öğretmen kırtasiye paraları 21 Eylül'de hesaplara geçmişti. Bu hafta içinde öğretmenlere kırtasiye parası ödemelerinin yapılması bekleniyor.

Eğitim Ödeneği (kırtasiye yardımı) yattı mı?

Eğitim ödeneği öğretmenlere farklı günlerde yatabilir. Bazı illerde öğretmenlere kırtasiye parası yatmışken bazı illerde henüz yatmamamış olabilir. Banka hesap akışlarınızı kontrol ederek kırtasiye parasının yatıp yatmadığını öğrenebilirsiniz.

Haftasonu kırtasiye yardımı yatar mı?

Öğretmen maaş ödemeleri ve ek ödemeleri hafta sonu yapılmıyor. Bankaların da kapalı olması nedeniyle kırtasiye yardımı cumartesi ve pazar günnleri ile resmi tatil günlerinde yatırılmaz.

Kırtasiye parası ne kadar?

2022 yılı için 1.325 TL'ye; 2023 yılı için 1.400 TL'ye çıkarılmıştı.

Kırtasiye yardımı nedir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 32. Maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) ödenen paradır. .