2022 MTV zammı ne kadar olacak? 2022 MTV motor ve araç yaşına göre ne kadar olacak? Yüz binlerce araç sahibi yeni yılda Motorluı Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) zamlı olarak ödeyecek. Araç sahipleri 2022 yılında MTV vergisinin ne kadar olacağını merak ederken flaş bir gelime yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeniden değerleme oranını yüzde 36.2 olarak belirledi. Yeniden değerleme oranı ile MTV vergilerine de zam yapılacak. Araç sahipleri motor gücüne ve araç yaşına göre 2022 yılında MTV harçlarının ne kadar olacağını araştırmaya başladı.

2022 MTV zammı ne kadar olacak? 2022 MTV motor ve araç yaşına göre ne kadar olacak? Yüz binlerce araç sahibi yeni yılda Motorluı Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) zamlı olarak ödeyecek. Araç sahipleri 2022 yılında MTV vergisinin ne kadar olacağını merak ederken flaş bir gelime yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeniden değerleme oranını yüzde 36.2 olarak belirledi. Yeniden değerleme oranı ile MTV vergilerine de zam yapılacak. Araç sahipleri motor gücüne ve araç yaşına göre 2022 yılında MTV harçlarının ne kadar olacağını araştırmaya başladı.

Yüz binlerce araç sahibini doğrudan ilgilendiren önemli bir gelişme yşandı. Buna göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeniden değerleme oranını yüzde 36.2 olarak belirledi. 2022 yılının yanı sıra 2021 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacak oranla trafik cezaları, ehliyet pasaport ücretleri, Motorlu Taşıtlar Vergisi, yurt dışından getirilen telefonlara uygulanan harç başta olmak üzere pek çok vergi ve harç yüzde 36.2 oranında zamlanacak. Araç sahipleri kendi araçlarının özelliklerine göre 2022 yılında ne kadar MTV ödeyeceklerini merak edip araştırmaya başladı. Peki 022 MTV zammı ne kadar olacak? 2022 MTV motor ve araç yaşına göre ne kadar olacak?

2022 MTV motor ve araç yaşına göre ne kadar olacak?

Sözcü'de yer alan hesaplamaya göre yüzde 36,20'lik yeniden değerleme oranı onaylanırsa araç yaşlarına ve motor tiplerine göre 2022 MTV ücreti şu şekilde olacak;

1-3 yaş aralığında olan otomobillerin 2022 yılındaki motorlu taşıtlar vergisi motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısında olanlar için bin 51 liradan bin 431 liraya çıkacak.

Aynı yaşta motor silindir hacmi 1301 – 1600 cc arasında olan otomobiller için MTV, bin 830 liradan 2 bin 492 liraya, 1601 – 1800 cc arasında olanlar için 3 bin 234 liradan 4 bin 400 liraya, 1801 – 2000 cc arasında olanlar için 5 bin 95 liradan 6 bin 939 liraya ve 2001 – 2500 cc arasında olanlar için ise 7 bin 640 liradan 10 bin 405 liraya yükselecek.

2022 MTV zammı ne kadar olacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeniden değerleme oranını yüzde 36.2 olarak belirledi. Açıklanan oranları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşürme yetkisi var. Zam oranları henüz kesinleşmedi. 2022 vergi, harç ve ceza tutarları, yıl sonunda Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından netlik kazanacak.

MTV nedir?

Motorlu taşıtlar vergisi, Karayolları Trafik Kanunu'na göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları; Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler, liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan motorlu deniz taşıtlarının tabi olduğu vergilendirmedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.