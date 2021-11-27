2022 MTV zammı ne kadar? Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2022'de ne kadar olacak? MTV vergisi kaç lira olacak?

2022 MTV zammı ne kadar? Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2022'de ne kadar olacak? MTV kaç lira olacak? Yeni yılla birlikte pek çok kaleme de zam gelecek. Vergi, ceza ve harçlarda 2022 yılında ciddi oranda artacak. Aracı olanların merak ettiği konuların başında 2022 yılında MTV'ye ne kadar zam yapılacağı konusu. Resmi Gazete'de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre yeniden değerleme oranı yüzde 36.2 olarak belirlendi.

2022 MTV zammı ne kadar? Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2022'de ne kadar olacak? MTV kaç lira olacak? Yeni yılla birlikte pek çok kaleme de zam gelecek. Vergi, ceza ve harçlarda 2022 yılında ciddi oranda artacak. Aracı olanların merak ettiği konuların başında 2022 yılında MTV'ye ne kadar zam yapılacağı konusu. Resmi Gazete'de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre yeniden değerleme oranı yüzde 36.2 olarak belirlendi.

Döviz kurarında son aylarda durdurulamayan artış ürünlere zam olarak yansıyor. Yaşanan zamlar da enfaslyonu tetikliyor. Enflasyon bir türlü kontrol altına alınamadığı için 2022 yılında bir çok ürüne enflasyon bazlı zam da gelecek. Vergi, cezalar ve harçların ücretleri 2022 yılında yeniden belirlenecek. Yani 2022 yılında vergilere, cezalara ve harçlara daaha fazal ücret ödeyeecğiz.

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2022'de ne kadar olacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeniden değerleme oranınını yüzde 36.2 olarak belirledi. 2022 yılının yanı sıra 2021 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacak oranla trafik cezaları, ehliyet pasaport ücretleri, Motorlu Taşıtlar Vergisi, yurt dışından getirilen telefonlara uygulanan harç başta olmak üzere pek çok vergi ve harç yüzde 36.2 oranında zamlanacak. Cumhurbaşkanı'nın oranı değiştirme yetkisi bulunuyordu. Geçen yıl yüzde 9.11 oranında zamlanan yeniden değerleme oranındaki yüzde 36.2 artış, 2002 yılından bu yana yapılan en yüksek rakam olarak dikkat çekti.

2022 MTV zammı ne kadar oldu?

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğde, "Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir. Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2021 yılı için % 36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak tespit edilmiştir. Bu oran, aynı zamanda 2021 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır" denildi.

2021 MTV ne kadar?

MTV nedir?

Motorlu taşıtlar vergisi, Karayolları Trafik Kanunu'na göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları; Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler, liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan motorlu deniz taşıtlarının tabi olduğu vergilendirmedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.