2022 Magnum Maserati çekiliş sonucu | Magnum kura kazanan isim listesi | Magnum araba çekilişi yapıldı mı? Türkiye'nin en sevilen dondurma markalarından Magnum her sene olduğu gibi bu sene de çubuklardan çıkan şifreyi gönderen bir şanslı kişiye çekiliş ile lüks bir otomobil verilecek. Bu sene verilecek otomobil ise Maserati Ghibli Hybrid GT. Magnum kurası ile Maserati kazanmanın hayalini kuranlar 2022 Magnum Maserati çekiliş sonucunun açıklanmasını bekliyor.

2022 Magnum Maserati çekiliş sonucu | Magnum kura kazanan isim listesi | Magnum araba çekilişi yapıldı mı? Türkiye'nin en sevilen dondurma markalarından Magnum her sene olduğu gibi bu sene de çubuklardan çıkan şifreyi gönderen bir şanslı kişiye çekiliş ile lüks bir otomobil verilecek. Bu sene verilecek otomobil ise Maserati Ghibli Hybrid GT. Magnum kurası ile Maserati kazanmanın hayalini kuranlar 2022 Magnum Maserati çekiliş sonucunun açıklanmasını bekliyor.

Türkiye'de oldukça sık tüketilen dondurmalardan biri olan Magnum çubuklarından çıkan şifreler ile araba sahibi olma şansı elde ediliyor. Çubuktan çıkan şifreleri SMS ve internet yolu ile gönderenler çekiliş hakkı kazanıyor. Magnum Maserati çekilişi için şifreleri gönderenler artık sonuçların açıklanmasını dört gözle bekliyor. 2022 Magnum Maserati çekiliş sonuçları için sayılı saatler kaldı.

2022 Magnum Maserati çekiliş sonucu belli oldu mu?

Magnum çekilişi henüz yapılmadı. Magnum 2022 Maserati otomobil kurası 12 Ekim'de yapıalcak. Saat 11.00'de yapılacak olan kura ile şanslı kişi belli oalcak. Kura U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (U2 Tanıtım) Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adrsinde noter eşliğinde olacak. Magnum Maserati çekilişine vatandaşların katılımı ise serbest olacak. Tamamen şeffaf bir şekilde yapılacak olan kuraya ilgi şimdiden fazla.

Magnum kura kazanan isim listesi açıklandı mı?

2022 Magnum Maserati kura çekiliş sonuçlarının ardından kazanan isim listesi ilan edilecek. Kazananlar 15.10.2022 tarihinde Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki'nde ve Magnum'un resmi internet sitesinden duyurulacak. Kazananlar ve yedek kazananlar taahhütlü posta ile bilgilendirilecektir. Unilever ve U2 Promosyon posta gecikmelerinden sorumlu değildir. Katılımcı bonus kazanırsa, adres bilgisi eksik veya bilinmiyorsa, tebligat için gazeteye bir tebligat yapılması yeterlidir.

Magnum Maserati fiyatı ne kadar?

Magnum'un verdiği Maserati marka otomobilin fiyatı ise dudak uçuklatıyor. Magnum çekilişi ile 1 kişi Maserati Ghibli Hybrid GT 2021 Model Otomobil kazanacak. Otomobilin değeri ise 1.984.240,50 TL olduğu aylar öncesinden açıklandı. Ancak otomobil fiyatlarında yaşanan artış göz önünde bulunudurlursa Maserati Ghibli Hybrid GT 2021 Model otomobil fiyatının 2.5 milyona dayandığını söylemek mümkün. KDV ve ÖTV dışında ikramiye ile ilgili tüm vergiler ve yasal yükümlülükler talihlilere aittir.

Maserati kazanan nereye başvuracak?

Asil talihliler, başvuru için en geç 30.10.2022; yedek talihliler ise, en geç 14.11.2022 tarihine kadar kimlik fotokopileri, ikramiye kazandıkları okunabilir şifreli ürün çubukları ve iletişim bilgileri ile [email protected]'ye veya U2 Tanıtım'a şahsen başvurmaları ve istenilen belgeleri tam ve eksiksiz teslim etmeleri halinde ikramiyelerini teslim almaya hak kazanacaklardır. Bu tarihlere kadar sunmazlarsa ikramiyelerini teslim alamazlar. İkramiye tesliminde, ikramiye kazanılan okunabilir şifreli ürün çubuğu ibrazı zorunludur. Şifreli ürün çubuğunun okunabilir şekilde saklanması katılımcıların sorumluluğundadır. İkramiye, çekilişle belirlenen talihlilere başvuru ve devir işlemleri tamamlandıktan sonra taahhüt edildiği şekilde verilecektir.

Magnum çubuğu kayıpsa ne olur?

Kampanyada hediyeyi kazanmanız halinde şifreli ürün çubuğunun ibraz edilmesi isteneceğinden talihliler açıklanana kadar şifreli çubuğu okunabilir şekilde saklamanız gerekmektedir.