Magnum çekiliş 2022 | Magnum Maserati kura sonuçları kazanan isim listesi | Magnum kurası çekildi mi? Türkiye'nin en sevilen dondurma markalarından olan Magnum 2022 yılında bir talihliye Maserati Ghibli Hybrid GT model otomobil verecek. Magnum çubuklarından çıkan şifreleri gönderen vatandaşlar Magnum kura çekişişi sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki Magnum 2022 Maserati kura sonuçları kazanan isimler belli oldu mu?

Magnum çekiliş 2022 | Magnum Maserati kura sonuçları kazanan isim listesi | Magnum kurası çekildi mi? Türkiye'nin en sevilen dondurma markalarından olan Magnum 2022 yılında bir talihliye Maserati Ghibli Hybrid GT model otomobil verecek. Magnum çubuklarından çıkan şifreleri gönderen vatandaşlar Magnum kura çekişişi sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki Magnum 2022 Maserati kura sonuçları kazanan isimler belli oldu mu?

Yaz aylarında en çok tercih edilen dondurma markasından biri olan Magnum, her sene çubuklardan çıkan şifrelere dev ödüller veriyor. Geçtiğimiz yıllarda Porsche marka lüks otomobil veren Magnum 2022 yılında ise Maserati marka otomobil verecek. Magnum çubuklarından çıkan şifreleri SMS ve online olarak gönderen vatandaşlar ilse kura çekiliş sonuçlarının açıklanacağı günü sabırsızlıkla beklemeye başladı. Magnum çekiliş 2022 ne zaman yapıalcak? Magnum Maserati kura sonuçları kazanan isim listesi açıklandı mı? Magnum kurası çekildi mi? soruları pek çok kişi tarafından soruluyor. İşte 2022 Magnum Maesrati çekilişine dair detaylar...

Magnum çekiliş 2022

Magnum Maserati çekilişi kampanyası Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş. (Unilever) tarafından Milli Piyango İdaresi'nin 08.12.2021 tarihli ve E-24951361-255.01.02-13023 sayılı izni ile 01.04.2022 (saat:00.01) - 30.09.2022 (saat:23.59) tarihleri arasında düzenlenen yasal bir kampanyadır. Noter huzurunda kura ile belirlenecek olan talihli milyon lira değerinde Maserati marka otomobilin sahibi olacak.

Magnum Maserati kura sonuçları kazanan isim listesi

Magnum Maserati kura sonuçları henüz çekilmedi. Kura sonuçlarının ardından kazanan isim listesi açıklanacak. Çekiliş, 12.10.2022 tarihinde saat 11.00'da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No: 4 - A Beyoğlu/İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir. Kazanan talihliler 15.10.2022 tarihli Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki Türkiye baskısında duyurulacaktır. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş sorumlu tutulamaz. Katılımcının ikramiye kazanması durumunda, adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterlidir.

Magnum kura çekilişi kazananlar nereye başvuracak?

Asil talihliler, başvuru için en geç 30.10.2022; yedek talihliler ise, en geç 14.11.2022 tarihine kadar kimlik fotokopileri, ikramiye kazandıkları okunabilir şifreli ürün çubukları ve iletişim bilgileri ile [email protected]'ye veya U2 Tanıtım'a şahsen başvurmaları ve istenilen belgeleri tam ve eksiksiz teslim etmeleri halinde ikramiyelerini teslim almaya hak kazanacaklardır. Bu tarihlere kadar sunmazlarsa ikramiyelerini teslim alamazlar. İkramiye tesliminde, ikramiye kazanılan okunabilir şifreli ürün çubuğu ibrazı zorunludur. Şifreli ürün çubuğunun okunabilir şekilde saklanması katılımcıların sorumluluğundadır. İkramiye, çekilişle belirlenen talihlilere başvuru ve devir işlemleri tamamlandıktan sonra taahhüt edildiği şekilde verilecektir.

Magnum Maserati fiyatı ne kadar?

Kampanya sonunda yapılacak olan çekilişle belirlenecek 1 kişi Maserati Ghibli Hybrid GT 2021 Model Otomobil (tavsiye edilen piyasa değeri: 1.984.240,50 TL) ikramiyesi kazanacaktır. İkramiye özellikleri belirtilen içeriktedir. İkramiye görselleri ile verilecek ikramiyenin renk ve özellikleri farklılık gösterebilir. KDV ve ÖTV dışında ikramiye ile ilgili tüm vergiler ve yasal yükümlülükler talihlilere aittir.

Maserati nedir?

Maserati, yarış ve spor arabaları üreten ünlü İtalyan otomotiv firması. 1914'te Bologna'da kuruldu.[1] Ferrari ile ortak olan firma maddi sıkıntılar sonucu kapanmış daha sonra Ferrari'nin de sahibi olan Fiat tarafından 1993 yılında satın alınarak tekrar üretime geçmiş ve Lüks otomobil firmaları arasında yerini yeniden almıştır. 1968 ile 1975 arası Citroën satın almıştır.