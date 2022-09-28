Magnum 2022 yılında çubuklardan çıkan şifrey gönderen talihliler arasından bir kişiye İtalyan lüks otomobil markası Maserati hediye ediyor. Magnum şifresi gönderen vatandaşlar da 2022 Magnum çekilişi ne zaman? Magnum Maserati kura çekilişi yapıldı mı? Magnum kurası ne zaman yapılacak? sorularına yanıt aramaya başladı.

Magnum 2022 yılında çubuklardan çıkan şifrey gönderen talihliler arasından bir kişiye İtalyan lüks otomobil markası Maserati hediye ediyor. Magnum şifresi gönderen vatandaşlar da 2022 Magnum çekilişi ne zaman? Magnum Maserati kura çekilişi yapıldı mı? Magnum kurası ne zaman yapılacak? sorularına yanıt aramaya başladı.

Magnum 2022 yılında kura ile Maserati marka lüks bir otomobil veriyor. Magnum çubuklarından çıkan şifreleri SMS ve internet yolu ile gönderen vatandaşlar merakla Magnum kura çekilinin yapılmasını bekliyor. Araba almanın neredeyse hayal olduğu günümüzde bir kişiye çıkacak olan Maserati'nin değeri ise dudak uçuklatıyor. Magnum 2022 kura çekilişi ile 1 kişi Maserati Ghibli Hybrid GT 2021 Model Otomobil (tavsiye edilen piyasa değeri: 1.984.240,50 TL) kazanacaktır. İkramiye özellikleri belirtilen içeriktedir. İkramiye görselleri ile verilecek ikramiyenin renk ve özellikleri farklılık gösterebilir. KDV ve ÖTV dışında ikramiye ile ilgili tüm vergiler ve yasal yükümlülükler talihlilere aittir.

2022 Magnum çekilişi ne zaman?

Magnum çuvuklarındaki şifreleri gönderenler kura çekilişini merakla bekliyor. Çekiliş, 12.10.2022 tarihinde saat 11.00'da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No: 4 - A Beyoğlu/İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir.

Magnum Maserati kura çekilişi yapıldı mı?

Magnum Maserati kura çekilişi henüz yapılmadı. Kura çekilişi 12 Ekim günü yapılacak.

Magnun kazanan isim ne zaman açıklanacak?

Kazanan talihliler 15.10.2022 tarihli Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki Türkiye baskısında duyurulacaktır. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş sorumlu tutulamaz. Katılımcının ikramiye kazanması durumunda, adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterlidir.

Kazanan talihliler nereye ve ne zaman başvurmalı?

Asil talihliler, başvuru için en geç 30.10.2022; yedek talihliler ise, en geç 14.11.2022 tarihine kadar kimlik fotokopileri, ikramiye kazandıkları okunabilir şifreli ürün çubukları ve iletişim bilgileri ile [email protected]'ye veya U2 Tanıtım'a şahsen başvurmaları ve istenilen belgeleri tam ve eksiksiz teslim etmeleri halinde ikramiyelerini teslim almaya hak kazanacaklardır. Bu tarihlere kadar sunmazlarsa ikramiyelerini teslim alamazlar. İkramiye tesliminde, ikramiye kazanılan okunabilir şifreli ürün çubuğu ibrazı zorunludur. Şifreli ürün çubuğunun okunabilir şekilde saklanması katılımcıların sorumluluğundadır. İkramiye, çekilişle belirlenen talihlilere başvuru ve devir işlemleri tamamlandıktan sonra taahhüt edildiği şekilde verilecektir.

Maserati nedir?

Maserati, yarış ve spor arabaları üreten ünlü İtalyan otomotiv firması. 1914'te Bologna'da kuruldu.[1] Ferrari ile ortak olan firma maddi sıkıntılar sonucu kapanmış daha sonra Ferrari'nin de sahibi olan Fiat tarafından 1993 yılında satın alınarak tekrar üretime geçmiş ve Lüks otomobil firmaları arasında yerini yeniden almıştır. 1968 ile 1975 arası Citroën satın almıştır.