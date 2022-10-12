2022 Magnum çekilişini kim kazandı? Maserati kime çıktı? Maserati kazanan isim ne? Magnum Maserati çekiliş kazanan kim? soruları bu gün pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Magnum çubuklarından çıkan şifreyi SMS ve internet üzerinden gönderenler noter çekilişini sabırsızlıkla bekliyordu. Beklenen gün geldi. Peki Magnum kura çekilişini kim kazandı. Magnum Maserati kime çıktı?

Türkiye'nin en çok tüketilen dondurmalarından biri olan Magnum2un çubuklarından çıkan şifreler ile bir kişiye Maserati marka lüks otomobil kazanma şansı veriliyor. Çok şifre gönderin kazanma şansı da bir o kadar artıyordu. Magnum Maserati şifrelerini gönderenler çekilişin ne zaman yapılacağını araştırıyordu. Mahnum çekilişi, 12.10.2022 tarihinde saat 11.00'da yapılacak.

2022 Magnum çekilişini kim kazandı?

Magnum çekilişi ile Maserati marka otomobili kazanan 12.10.2022 tarihinde belli olacak. Kazanan kişinin kim olduğu 15.10.2022 tarihli Hürriyet Gazetesi Cumartesi ekinde ve Magnum'un resmi internet sitesinde ilan edilecek.

Maserati kime çıktı?

Magnum çekilişi ile Maserati kazananın kim olduğu henüz netlik kazanmadı. Kura çekilişinin ardından Maserati'yi kazanan isim belli olacak.

Magnum Maserati çekiliş kazanan kim?

MAgnum şifrelerini gönderenlerden 1 kişiye kura çekilişi ile Maserati Ghibli Hybrid GT 2021 Model otomobil verilecek. Maserati marka otomobilinin piyasa değerinin 2.5 milyon TL civarında olduğu tahmin ediliyor.

Magnum Maserati çekilişi ne zaman?

Çekiliş, 12.10.2022 tarihinde saat 11.00'da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No: 4 - A Beyoğlu/İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir.

Magnum çekilişi kazanan ne zaman açıklanacak?

Kazanan talihliler 15.10.2022 tarihli Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki Türkiye baskısında duyurulacaktır. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş sorumlu tutulamaz. Katılımcının ikramiye kazanması durumunda, adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterlidir.

Magnum nedir?

Magnum, İngiltere/Hollanda şirketi Unilever'in bir parçası olan ve birçok ülkede farklı isimlerle faaliyet gösteren dondurma markası Algida'nın bir ürünüdür.

Şu an Magnum olarak bilinen ilk dondurmayı Belçika'da Ola laboratuvarı (Baasrode) Belçikalı çikolata üreticisi Callebaut ile işbirliği sayesinde yaratıldı ve geliştirildi. Bu, Danimarka'nın Frisko şirketi tarafından üretilen Nogger markası gibi bir üst sınıf dondurma idi. İlk satışına Ocak 1989'da Almanya'da başlatıldı. Orijinal Magnum (daha sonra Magnum Classic olarak değiştirildi) gerçek çikolata kaplamalı, bir sopa vanilyalı kalın bir bar oluşturuyordu. Orijinal Magnum 86 gram ağırlığında olup 120 ml hacmi vardı.

Magnum ayrıca 1994 yılında dondurma külahı ve 2002 yılında bir Dondurmalı Sandviç satmaya başladı. 1992 yılından başlayarak Magnum Badem, Çift Çikolata ve diğer lezzetleri yarattı. 2002 yılında Magnum sütlü çikolatalı, ahududulu dondurulmuş yoğurt çeşidini tanıttı. Ardından karamello, çikolatalı ve fındıklı çeşitleri tanıtıldı. Magnum 2003 yılında Avustralya ve Yeni Zelanda pazarına yerel Streets markasını almakla girdi. Magnum 2011 yılında Amerika Birleşik Devletleri ve Kanadada Çift Karamel, Double Çikolata, Klasik, Badem, Beyaz ve Koyu çeşitlerini piyasaya sürdü.