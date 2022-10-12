2022 Magnum çekilişi sonuçları | Magnum Maserati çekiliş kim kazandı? Magnum çekiliş izle | 2022 yılında Magnum çubuklardan çıkan şifreler ile bir kişiye Maserati marka lüks bir otomobil hediye ediyor. Magnum kura çekilişi ise bugün yapılacak. Magnum şifresi gönderen vatandaşlar da arabanın kime çıktığını merak ediyor. Peki 2022 Magnum Maserati kura çekiliş canlı ize seçeneği var mı?

2022 Magnum çekilişi sonuçları | Magnum Maserati çekiliş kim kazandı? Magnum çekiliş izle | 2022 yılında Magnum çubuklardan çıkan şifreler ile bir kişiye Maserati marka lüks bir otomobil hediye ediyor. Magnum kura çekilişi ise bugün yapılacak. Magnum şifresi gönderen vatandaşlar da arabanın kime çıktığını merak ediyor. Peki 2022 Magnum Maserati kura çekiliş canlı ize seçeneği var mı?

2022 Magnum çekiliş ile bir kişiye Maserati Ghibli Hybrid GT 2021 Model Otomobil hediye edecek. Noter huzurunda yapılacak olan çekiliiş on binlerce kişi tarafından merakla bekleniyor. Ghibli Hybrid GT 2021 Model Otomobilin günümüzde piyasa değeri ise 2.5 milyon lira değerinde. İkramiye özellikleri belirtilen içeriktedir. İkramiye görselleri ile verilecek ikramiyenin renk ve özellikleri farklılık gösterebilir. KDV ve ÖTV dışında ikramiye ile ilgili tüm vergiler ve yasal yükümlülükler talihlilere aittir.

2022 Magnum çekilişi sonuçları

Magnum Maserati çekişi 12 ekim'de yapılacak. Magnum çekiliş sonuçları için ise Magnum'un resmi internet sayfasını ziyaret edeblirsiniz. Magnum sonuçları noter çekilişinin ardından bir kaç içinde ilan edilecek.

Magnum çekiliş canlı izle seçeneği var mı?

Çekiiliş 12.10.2022 tarihinde saat 11.00'da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No: 4 - A Beyoğlu/İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir. Çekilişin internetten canlı yayınlanıp yayınlanmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Magnum Maserati çekiliş kim kazandı?

Kazanan talihliler 15.10.2022 tarihli Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki Türkiye baskısında duyurulacaktır. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş sorumlu tutulamaz. Katılımcının ikramiye kazanması durumunda, adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterlidir.

Araba kazanan ne yapacak?

Asil talihliler, başvuru için en geç 30.10.2022; yedek talihliler ise, en geç 14.11.2022 tarihine kadar kimlik fotokopileri, ikramiye kazandıkları okunabilir şifreli ürün çubukları ve iletişim bilgileri ile [email protected]'ye veya U2 Tanıtım'a şahsen başvurmaları ve istenilen belgeleri tam ve eksiksiz teslim etmeleri halinde ikramiyelerini teslim almaya hak kazanacaklardır. Bu tarihlere kadar sunmazlarsa ikramiyelerini teslim alamazlar. İkramiye tesliminde, ikramiye kazanılan okunabilir şifreli ürün çubuğu ibrazı zorunludur. Şifreli ürün çubuğunun okunabilir şekilde saklanması katılımcıların sorumluluğundadır. İkramiye, çekilişle belirlenen talihlilere başvuru ve devir işlemleri tamamlandıktan sonra taahhüt edildiği şekilde verilecektir.