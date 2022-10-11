2022 Magnum Maserati çekilişi izle | Magnum kura çekilişi YouTube canlı yayın izle seçeneği var mı? 2022 yılında Magnum çubuklarından çıkan şifreyi gönderenler arasından bir kişi çekiliş ile lüks bir otomobilin sahibi oluyor. Magnum bu sene Maserati Ghibli Hybrid GT model otomobili kazanmanın hayalini kuranlar kura çekilişini merakla bekliyor. 2022 Magnum Maserati kura çekilişi 12.10.2022 tarihinde yapılacak. Kura çekilişi noter huzurunda olacak. Peki Magnum Maserati çekilişi sosyal medyadan ve Youtube üzerinden canlı yayınlanacak mı?

2022 Magnum Maserati çekilişi izle | Magnum kura çekilişi YouTube canlı yayın izle seçeneği var mı? 2022 yılında Magnum çubuklarından çıkan şifreyi gönderenler arasından bir kişi çekiliş ile lüks bir otomobilin sahibi oluyor. Magnum bu sene Maserati Ghibli Hybrid GT model otomobili kazanmanın hayalini kuranlar kura çekilişini merakla bekliyor. 2022 Magnum Maserati kura çekilişi 12.10.2022 tarihinde yapılacak. Kura çekilişi noter huzurunda olacak. Peki Magnum Maserati çekilişi sosyal medyadan ve Youtube üzerinden canlı yayınlanacak mı?

Magnum dev çekiliş ile bir kişiye Maserati Ghibli Hybrid GT 2021 model bir otomobil verecek. Magnum çekilşişi binlerce kişi tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

2022 Magnum Maserati çekilişi izlenir mi?

Çekiliş, 12.10.2022 tarihinde saat 11.00'da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No: 4 - A Beyoğlu/İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir. Magnum 2022 kura çekilişinin internet ortamında yayınlanp yayınlanmayacağına dair henüz net bir açıklama bulunmuyor.

Magnum kura çekilişi YouTube canlı yayın izle seçeneği var mı?

Kazanan talihliler 15.10.2022 tarihli Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki Türkiye baskısında duyurulacaktır. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş sorumlu tutulamaz. Katılımcının ikramiye kazanması durumunda, adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterlidir.

Ghibli Hybrid GT 2021 ne kadar?

Ghibli Hybrid GT 2021 Model Otomobil (tavsiye edilen piyasa değeri: 1.984.240,50 TL) ikramiyesi kazanacaktır. Ancak otomobil fiyatlarında son aylarda yaşanan fiayt artışları ile Ghibli Hybrid GT 2021 model otomobil fiyatının 2.5 milyon TL olabileceği tahmin ediliyor.

Kazanan talihliler nereye ve ne zaman başvurmalı?

Asil talihliler, başvuru için en geç 30.10.2022; yedek talihliler ise, en geç 14.11.2022 tarihine kadar kimlik fotokopileri, ikramiye kazandıkları okunabilir şifreli ürün çubukları ve iletişim bilgileri ile [email protected]'ye veya U2 Tanıtım'a şahsen başvurmaları ve istenilen belgeleri tam ve eksiksiz teslim etmeleri halinde ikramiyelerini teslim almaya hak kazanacaklardır. Bu tarihlere kadar sunmazlarsa ikramiyelerini teslim alamazlar. İkramiye tesliminde, ikramiye kazanılan okunabilir şifreli ürün çubuğu ibrazı zorunludur. Şifreli ürün çubuğunun okunabilir şekilde saklanması katılımcıların sorumluluğundadır. İkramiye, çekilişle belirlenen talihlilere başvuru ve devir işlemleri tamamlandıktan sonra taahhüt edildiği şekilde verilecektir.