2022 LGS 1. nakil başvurusu | LGS 1. nakil başvurusu nasıl, nereden yapılır? Bir milyondan fazla adayın ter döktüğü LGS sınavının sonuçları geçtiğimiz haftalarda açıklanmış ve adaylar tercihlerini tamamlamıştı. 25 Temmuz Pazartesi günü LGS yerleştirme sonuçları da açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından 1. nakil başvuruları da başladı. Nakil başvurularının nasıl ve nereden yapılacağı ise pek çok veli ve öğrenci tarafından merak ediliyor. İşte 2022 LGS 1. nakil başvurusuna dair detaylar...

2022 LGS 1. nakil başvurusu | LGS 1. nakil başvurusu nasıl, nereden yapılır? Bir milyondan fazla adayın ter döktüğü LGS sınavının sonuçları geçtiğimiz haftalarda açıklanmış ve adaylar tercihlerini tamamlamıştı. 25 Temmuz Pazartesi günü LGS yerleştirme sonuçları da açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından 1. nakil başvuruları da başladı. Nakil başvurularının nasıl ve nereden yapılacağı ise pek çok veli ve öğrenci tarafından merak ediliyor. İşte 2022 LGS 1. nakil başvurusuna dair detaylar...

LGS sınavına giren ve okul tercihlerinde bulunan adayları ve velilerin merakla beklediği yerleştirme sonuçları belli oldu. Öte yandan, LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları başladı. İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek. 25-29 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları, 1 Ağustos'ta açıklanacak.

2022 LGS 1. nakil başvurusu

Bakan Özer LGS 1. nakil başvurularına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları başladı. 25-29 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 1 Ağustos'ta açıklanacak. Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 1-5 Ağustos'ta yapılabilecek, sonuçlar 8 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 8 Ağustos 2022'de tamamlanmış olacak. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 19 Ağustos 2022'de yerleştirme süreci tamamlanacak."

LGS 1. nakil başvurusu nasıl, nereden yapılır?

GS 1. nakil başvurusu internet ortamından yapılacak. LGS yerleştirme sonuçlarına göre bir okula yerleşmeye hak kazanamayan ve yerleştiği okulu değiştirmek isteyenler açıklanan tarihler arasında nakil başvurusu yapabilecek. Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından “https://eokul.meb.gov.tr” internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek. Yapılan tercihler ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak. Tercih işlemleri, Bakanlığın “http://www.meb.gov.tr” veya “https://eokul.meb.gov.tr” internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre liselerin boş kontenjanları ve taban puanlarını "e-okul.meb.gov.tr" adresinden açıkladı.

LGS nakil başvuru ekranı

LGS nedir?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS), Türkiye'de Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan liseye geçiş sınavı sistemidir.

LGS, TEOG sınavının yerine geçmiştir. Liseye Geçiş Sistemi, PISA ve TIMSS soruları esas alınarak beceri temelli mantık muhakeme yeteneğini ölçen bir sınavdır. Öğrenciler sınavdan aldıkları puan ile; Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi türündeki liselere yerleştirme hakkı elde ederler. Sınavda belirli başarı eşiğine ulaşamayan öğrenciler adrese dayalı okul tercihinde bulunabilir ve merkezi sınavla öğrenci almayan okullarda okumayı tercih edebilir. Sınava girmek zorunlu değildir.