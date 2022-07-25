2022 LGS'de yerleşenlerin kayıtları ne zaman yapılacak? LGS'de lise kazananlar okula gidip kayıt yaptıracak mı? Liseye yerleştirme sınavı olan LGS'de ter döken yüz binlerce adayın merakla beklediği haber geldi. LGS yerleştirme sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. Yerleştirme sonuçları bazı öğrencileri memnun ederken bazı öğrencileri ise üzdü. 2022 LGS yerleştirme işlemlerinde bir liseye yerleşen öğrenciler kayıtların ne zaman ve nasıl yapılacağını araştırmaya başladı.

2022 LGS'de yerleşenlerin kayıtları ne zaman yapılacak? LGS'de lise kazananlar okula gidip kayıt yaptıracak mı? Liseye yerleştirme sınavı olan LGS'de ter döken yüz binlerce adayın merakla beklediği haber geldi. LGS yerleştirme sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. Yerleştirme sonuçları bazı öğrencileri memnun ederken bazı öğrencileri ise üzdü. 2022 LGS yerleştirme işlemlerinde bir liseye yerleşen öğrenciler kayıtların ne zaman ve nasıl yapılacağını araştırmaya başladı.

2022 LGS sınavına giredek hayalindeki lisede eğitime devam etmek isteyen öğrencilerin gözü kulağı 2022 LGS yerleştirme sonuçlarındaydı. Sonuçların açıklandığını Bakan Özer duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi ve yerel yerleştirme sonuçlarını "meb.gov.tr" ile "sonuc.meb.gov.tr" internet adresleri üzerinden erişime açtık. Öğrencilerimize hayırlı olsun." dedi.

2022 LGS'de yerleşenlerin kayıtları ne zaman yapılacak?

Bakan Özer açıklamasında öğrencilerin yüzde 95'inin tercih ettiği okullardan birisine yerleştiğini söyleyedi. Özer "Yerel yerleştirmede ilk üç tercihe yerleşme oranı yüzde 94'e çıktı." dedi.

LGS'de yerleşenlerin kayıtları ne zaman yapılacak?

1 milyon 8 bin 139 öğrenci ilk yerleştirme için tercihte bulundu. Bu öğrencilerden 951 bin 703'ü yani yaklaşık yüzde 95'i tercih ettiği okullardan birine yerleştirildi. Yerleştirmeye Esas 1. Nakil dönemi de başlayacak. İlki 29 Temmuz'a kadar sürecek nakillerden hiçbir okula giremeyen ya da girdiği okulu değiştirmek isteyenler yararlanabilecek.

Yerleştirme sonuçları 1 Ağustos'ta ilan edilecek. Aynı gün ikinci nakil dönemi başlayacak ve 5 Ağustos'ta sona erecek; 8 Ağustos'ta sonuçlar açıklanacak. 9-17 Ağustos tarihleri arasında da boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. 19 Ağustos'ta yerleştirmeler tamamlanacak.

İlk tercihlerde bir okula yerleştim. Nakillerde tekrar bir okul tercihinde bulunabilir miyim?

Evet, ilk tercihlerde bir okula yerleşen öğrenciler de nakil tercihinde tekrar tercih yapabilecekler. Öğrenci nakil tercihinde yeni bir okul kazanırsa kaydı o okula geçer, nakillerde bir okul kazanamazsa ilk yerleştirmede kazandığı okulda kaydı devam eder.

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