LGS yerleştirme kaynaştırma öğrencileri için nasıl yapılacak? Lise kayıtları kaynaştırma öğrencileri için ne yapılmalı? LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yüz binlerce aday LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını merakla bekliyordu. 2022 LGS yerleştirme sonuçları 25 Temmuz Pazartesi günü açıklandı. LGS yerleştirme sonuçları açıklanmışken kaynaştırma öğrencilerinin liseye kayıt işlemlerinin nasıl olacağı merak edilioyrdu.

LGS yerleştirme kaynaştırma öğrencileri için nasıl yapılacak? Lise kayıtları kaynaştırma öğrencileri için ne yapılmalı? LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yüz binlerce aday LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını merakla bekliyordu. 2022 LGS yerleştirme sonuçları 25 Temmuz Pazartesi günü açıklandı. LGS yerleştirme sonuçları açıklanmışken kaynaştırma öğrencilerinin liseye kayıt işlemlerinin nasıl olacağı merak edilioyrdu.

LGS yerleştirme kaynaştırma öğrencileri için nasıl yapılacak?

Kaynaştırma öğrencileri ilk tercih, 1.nakil ve 2.nakil dönemlerinde tercihte bulunabilir. Bu tercihlerde bir okula yerleşemeyenler gerekli belgeleri ile il/ilçe komisyonlarına 9-17 Ağustos tarihlerinde, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulların bir sınıfında en fazla 2 öğrenci olacak şekilde yerleştirmeleri için başvuru yapabilirler. .