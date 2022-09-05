2022 KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı | KYK yurt sonuçları açıklandı mı? KYK yurtları başvuru sonuçları belli oldu mu? 2022-2023 öğretim yılı üniversitelerde başladı. YKS yerleştirme sonuçları ile bir yükseköğretim bölümlerine yerleşen adaylar okullar kayıtlarını tamamladı. 2022-2023 yılında öğrencilerin en büyük problemlerinden birisi barınma sorunu. Ev kiralarının oldukça yüksek olması nedeniyle bu sene de KYK yurtlarına talep oldukça fazla. 2022 KYK yurt başvurusu yapan on binlerce kişi sonuçların açıklanmasını merakla bekliyor.

2022 KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı | KYK yurt sonuçları açıklandı mı? KYK yurtları başvuru sonuçları belli oldu mu? 2022-2023 öğretim yılı üniversitelerde başladı. YKS yerleştirme sonuçları ile bir yükseköğretim bölümlerine yerleşen adaylar okullar kayıtlarını tamamladı. 2022-2023 yılında öğrencilerin en büyük problemlerinden birisi barınma sorunu. Ev kiralarının oldukça yüksek olması nedeniyle bu sene de KYK yurtlarına talep oldukça fazla. 2022 KYK yurt başvurusu yapan on binlerce kişi sonuçların açıklanmasını merakla bekliyor.

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) başvurları geçtiğimiz haftalarda tamamlandı. KYK yurtlarında kalmak isteyenler 28 Ağustos'ta başvurularını yaptı. YKS tercihleri ile bir bölüme yerleşmeye hak kazanan öğrenciler okullarına kaytılarını yaptırdı ancak barınma konusunda henüz bir karar veremedi. KYK yurtlarını tercih edenler sonuçların açıklanmasından sonra ev kiralama seçeneğini yada özel yurt seçeneğini değerlendirmeye başlayacak.

2022 KYK yurt sonuçları açıklandı mı?

KYK yurt başvuruları geçtiğimiz hafta tamamlandı. Üniversite hayatında en kritik konulardan biri olan barınma problemi pek çok üniversite öğrencisinin kafasını kurcalıyor. KYK yurt yerleştirme sonuçları henüz açıklanmadı. KYK yurt sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair de resmi bir açıklama gelmedi.

KYK yurtları başvuru sonuçları belli oldu mu?

2021 yılında KYK yurt başvuru sonuçları eylül ayında açıklanmıştı. Bu yıl da aynı şekilde olması bekleniyor. 2022 KYK başvuru sonuçlarının Eylül ayının ortasına kadar açıklanması bekleniyor.

2022 KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı

KYK 2022 yurt sonuçları e-devlet aracılığıyla sorgulanabilir. E-Devlet mobil uygulama üzerinden KYK yurt sorgulama butonuna tıklayarak yada https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama internet adresine giriş yaparak KYK yurt başvuru sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

KYK burs başvuruları başladı mı?

KYK burs başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Başvuruların Ekim ayı sonu Kasım ayı başında alınması bekleniyor. Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında KYK burs başvuruları 5-8 Kasım tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınmıştı.

Burs nedir?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

Kimler KYK bursu alır?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

Burs nasıl kesilir?

Başarısız olması,

Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,

Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması yada öğretimine bir yıl ara vermesi,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,

Kesin hükümle mahkum olması

hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.