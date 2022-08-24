KYK yurt ücretleri ne kadar? KYK ücretlerine ne kadar zam geldi? 2022 KYK yurt ücretleri

Bu yıl üniversiteye ilk defa gidecek öğrenciler yurt ücretlerini araştırmaya başladılar. Peki KYK yurt ücretleri ne kadar oldu? KYK yurt ücretlerine zam ne kadar yapıldı? Özel yurt ücretleri kaç TL? İşte güncel yurt fiyatları…

YKS tercihlerinin açıklanmasının ardından üniversite öğrencileri gözlerini KYK güncel yurt ücretleri için Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (YURTKUR) çevirdi. YKS tercihlerinde şehir dışındaki üniversitelere yer veren üniversite adayları "KYK yurt ücreti ne kadar oldu? 2022 KYK yurt fiyatlarına ne kadar zam geldi? Özel yurt ücretleri ne kadar?" sorularını araştırıyorlar.

Milyonlarca üniversite öğrencisi tarafından heyecanla beklenen yurt ücretleri son haftanın en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. KYK'ya yurt başvurusunda bulunmak isteyen üniversite adayları başvuru sürecini yakından takip ederken, 2022 yurt ücretlerini araştırmaya başladı. Peki KYK yurt fiyatı ne kadar oldu? 2022 KYK ücreti kaç TL? İşte güncel yurt ücretleri ile ilgili detaylar...

2022 KYK yurt ücretleri

Üniversite öğrencileri tarafından bu yılki KYK yurt ücretleri merak edilip araştırılmaya başlandı. 2022-2023 dönemine ilişkin henüz resmi olarak KYK yurt ücretleri açıklanmasa da asgari ücret ek zammının ardından yurt ücretlerine zam gelmesi bekleniyor. Güncel KYK yurt ücretlerinin 500 ila 800 TL arasında olması tahmin ediliyor.

Özel yurt fiyatları da il, ilçelere ve yurdun kalitesine göre farklılık arz ediyor. Bu yıl özel yurt fiyatlarının yıllık 20 bin ile 80 bin TL arasında olması öngörülüyor.

KYK yurt başvuru tarihleri

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) yükseköğrenim öğrencileri için yurt başvurularının alınacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

KYK yurt başvurularının, 2022 YKS yerleştirme işlemlerinin tamamlanması ve sonuçlarının erişime açılmasının ardından başlayacağı tahmin ediliyor. Geçtiğimiz yıllarda başvurular Ağustos ayının son haftası ya da Eylül ayının ilk haftası başlardı. Geçen yıl yurt başvuruları 6 Eylül'de e-Devlet üzerinden başlamıştı.

KYK burs başvuru şartları

KYK bursuna başvurmak isteyen üniversite öğrencileri KYK burs başvuru şartlarını araştırıyorlar. İşte KYK burs başvuru şartları: