2022 Kurban bayramı tatili 9 gün mü? Kurban bayramı tatili kaç gün? Kurban bayramı özel sektör resmi tatil kaç gün?

2022 Kurban bayramı tatili 9 gün mü? Kurban bayramı tatili kaç gün? 15 Temmuz tatili Kurban bayramı ile birleştirilir mi? soruları yaz tatilini Kurban bayramı ile birleştirmek isteyenler tarafından sıkça sorulmaya başlandı. 2022 Ramazan bayramı tatilinin 9 güne çıkması bekleniyordu ancak bu yönde bir karar alınmadı ve gözler Kurban bayramı tatiline çevrildi. Kurban bayramı tatilini memleketinde geçirmek isteyenler şimdiden tatil planı yapmaya başladı ve tatilin kaç gün olacağını araştırmaya başladı. Peki 2022 yılında Kurban bayramı hangi gün başlıyor. Kurban bayramı 9 gün olur mu?

Ramazan bayramını geride bırakan vatandaşlar şimdiden Kurban bayramı tatilinin kaç gün olacağının hesabını yapmaya başladı. Temmuz ayında denk gelen Kurban bayramınıda okulların da tatil olmasıyla ailesiyle tatil yapmanın planını kuranlar tatilin 9 gün olup olmayacağını merak ediyor. 2022 yılında Kurban bayramı hafta sonuna denk geliyor. Hafta sonı yani Cıumartesi günü başlayan Kurban bayramı salı günü sonra eriyor.

2022 Kurban bayramı tatili 9 gün mü?

Kurban bayramının 9 güne çıkıp çıkmayacağı tatil planı yapanlar tarafından yakından takip ediliyor. Kurban bayramı 1. günü 9 Temmuz Cumartesi günüdür. Kurban Bayramı 4. günü ise 12 Temmuz Salı günüdür. Yani normal şartlarda vatandaşlar 4 gün bayram tatili yaptıktan sonra Çarşamba günü iş başı yapacak. Kurban bayramının 9 güne çıkartılıp çıkartılmayacağına ilişkin resmi açıklama henüz gelmedi. İlerleyen günlerde konuya ilişkin açıklamalar gelebilir.

Kurban bayramı özel sektör resmi tatil kaç gün?

2022 Kurban Bayramı erifesi 8 Temmuz Cuma günüdür. Cuma gnü tüm çalışanlar yarım gün iznlidir. Kurban bayramı başlangıç tarihi ise 9 Temmuz Cumartesi günüdür. Kurban bayramı 10-11 ve 12. günün ardından sona eriyor. Kurban bayramı 2022 yılında 4.5 gün tatildir.

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

Kurban bayramı tatili kaç gün?

Kurban bayramı tatili 2022 yılında resmi olarak 4.5 gün tatildir. Kurban bayramı tatilinin 9 güne çıkartılması beklentisi var. Ancak konuya ilişkin henüz açıklama gelmedi.

Kurban bayramı nedir?

Kurban Bayramı Müslümanlar tarafından Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan dinî bir bayramdır. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine 'Eyyâm-ı nahr' (Kesme günleri) ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke'de hac farizasını ifa ettikleri vakittir.

Kurban Bayramı, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan birçok ülkede dinî bayram olmasının yanı sıra resmî tatil ilan edilir. Ramazan Bayramı ile beraber İslam dinindeki en önemli iki bayramdan biridir.

Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Kurban Bayramı her sene 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık 33 senede bir bayram aynı tarihlere tekabül eder.