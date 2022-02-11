2022 Kuran kursu öğreticisi alımı | Kuran kursu öğretmeni (öğreticisi) kaç kişi atanacak? Kuran Kursu öğreticisi atama sayısı kaç? Binlerce kişi Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde imam ve Kuran Kursu öğreticisi (öğretmeni) olarak atanmanın hayalini kurarken gelen son açıklama adayları heyecanlandırdı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş katıldığı televizyon programında DİB atamalarına ilişkin sayı ve tarih verdi. İşte DİB 2022 Kuran kursu öğreticisi atamasına dair detaylar...

Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş 2022 atamalarına ilişkin beklenen açıklamayı yaptı. 2022 Kuran kursu öğreticisi alımı ne zaman yapılacak? Kuran kursu öğretmeni (öğreticisi) kaç kişi atanacak? Kuran Kursu öğreticisi atama sayısı kaç? sorusu atama bekleyen imam ve Kuran kursu öğretcileri tarafından sorulmaya başlandı.

2022 Kuran kursu öğreticisi alımı

2022 yılında kamu kurum ve kuruluşlarına binlerce atama yapılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesine de binlerce imam ve din görevlisi ataması yapılacak. Ali Erbaş A Haber kanalında yaptığı açıklamada atamalara ilişkin sayı ve tarih bilgisini palaştı.

Kuran kursu öğretmeni (öğreticisi) kaç kişi atanacak?

Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş yaptığı açıklama ile atama bekleyen binlerce kişiyi sevindirdi. Erbaş açıklamasında "Ramazan'a kadar 7 bin 800 atama yapacağız. Türkiye genelinde 10 bin imama ihtiyaç var. İmamı olmayan 10 bin camimiz var. 10 bin kuran kursu öğretmenine ihtiyacımız var." dedi.

Kuran Kursu öğreticisi atama sayısı kaç?

Kuran Kursu öğreticisi (öğretmeni) atama sayılarına ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı. Erbaş açıklamasında 10 bin kuran kursu öğretmenine ihtiyaç olduğunu belirtti. Ancak atamaların 10 bin olup olmayacağı ise henüz belli değil. Ancak tahminlere göre Kuran Kursu atamalarının 10 bine yakın bir seviyede olacağı bekleniyor.

Kuran Kursu öğreticisi görevi nedir?

Kuran Kurus öğreticileri adından da anlaşılacağı üzere DİB'e bağlı kurumlarda Kur'an dersleri ve Kur'an bilgisi aktarmakla yükümlü olan kişidir. Kur'an kursu öğretmeni, öğrencilere kutsal kitabımızı kolayca okuyup anlamamıza yardımcı olan kişidir. Kuran kursu öğreticisi aynı zamanda öğrencilerine namaz surelerini ve dualarını en iyi şekilde ezberletir.