2022 İmam atama | 2022'de ne kadar imam alınacak? İmam atama sayısı kaç? Kuran kursu öğretmeni kaç kişi atanacak? Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde imam olarak atanmak isteyen binlerce kişiyi heyecanlandıran açıklama Ali Erbaş'tan geldi. 2022 yılında imam alımlarına dair sayı veren Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş 'İmamı olmayan 10 bin camimiz var' dedi. Atama bekleyen imam ve müezzin adayları 2022'de kaç din görevlisi atanacak? sorusunu sormaya başladı. İşte 2022 DİB atamalarına dair detaylar...

2022 İmam atama | 2022'de ne kadar imam alınacak? İmam atama sayısı kaç? Kuran kursu öğretmeni kaç kişi atanacak? Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde imam olarak atanmak isteyen binlerce kişiyi heyecanlandıran açıklama Ali Erbaş'tan geldi. 2022 yılında imam alımlarına dair sayı veren Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş "İmamı olmayan 10 bin camimiz var" dedi. Atama bekleyen imam ve müezzin adayları 2022'de kaç din görevlisi atanacak? sorusunu sormaya başladı. İşte 2022 DİB atamalarına dair detaylar...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş katıldığı bir televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Kripto paralardan sigara tüketimine kadar toplumu ilgilendiren önemli konularda yorum yapan Erbaş DİB din görevlisi atamalarına ilişkin de detay verdi. Ali Erbaş'ın açıklaması atama bekleyen imam ve müezzinleri heyecanlandırdı. Peki 2022'de ne kadar imam alımı yapılacak? İmam atama sayısı kaç?

2022 İmam atama

2022 yılında imam ataması olup olmayacağı merakla bekleniyordu. Binlerce kişiyi sevindiren açıklama Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan geldi. Erbaş 2022'de din görevlisi (imam) alımı yapılacağını açıkladı.

2022'de ne kadar imam alınacak?

Ali Erbaş açıklamasında Türkiye'de 10 bin camiinin imamsız olduğunu açıkladı. Bu camilere imam atamayı hedeflediklerini belirtene Erbaş "7 bin 800 atama yapacağız" dedi.

Kuran kursu öğretmeni atama sayısı

Erbaş Kuran kursu öğreticisi (öğretmeni) atama sayılarına ilişkin de bilgi verdi. Erbaş "10 bin kuran kursu öğretmenine ihtiyacımız var." dedi.

İmam atama şartları neler? 2021

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,

3. Başvurunun son günü itibariyle unvan gruplarına göre tabloda belirtilen öğrenim durumlarına sahip olmak,

4. 2020 yılı KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

5. Başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak.

6. Hafız olmak (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),

7. Halen Başkanlığımız teşkilatında personel alımı yapılacak unvanlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak,

8.Adaylar sadece bir unvan grubu için sınava müracaat edebilecektir.

9. Sözleşmeli bir pozisyonda görev yapmakta iken Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

İmam nedir?

İmam İslam dinine ait bir terimdir. Genel anlamda önder, lider, devlet başkanı anlamlarına gelir. İslami bir terim olarak ise cemaate namaz kıldıran ve diğer dini görevleri yerine getiren kişileri ifade eder. İmamlık görevini yerine getirmeye ise 'imamet' denmektedir.

Arapça E-M-M kökünden gelen ve 'öne geçmek', 'yönetmek' anlamına gelen imam terimi zamanla mescitlerde cemaate namaz kıldıran kişilere veya bir topluluğa liderlik eden kişileri ifade etmek için kullanılmıştır.

İmamlık ilk olarak İslam'ın ortaya çıkışıyla birlikte Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) tarafından uygulanmaya başlanmıştır.

İslam Akabe Biatından sonra Medine'de yayılmaya başlayınca peygamber tarafından gönderilen sahabeler buradaki müslümanlara namaz kıldırmışlardır. Hz. Muhammed (SAV) hayatı boyunca namazları kendisi kıldırmış, dört halife de bir zorunluluk olmadıkça buna uymuşlardır.

Herhangi bir mescide imam atanması ise Emevi zamanında ortaya çıkmıştır. Emevi halifeleri şehirlere gönderdiği valilere halka namaz kıldırması için mescidlere imam atama yetkisini de vermiştir. Abbâsîler zamanında ise imamlık bir devlet memurluğu haline getirildi. İmamların ataması ve azledilmesini devlet başkanı bizzat yapıyordu. .