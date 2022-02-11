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2022 imam alımı ne zaman yapılacak? DİB imam ataması ne zaman başlayacak?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın açıklamalarının ardından 2022 imam alımı ne zaman yapılacak? DİB imam ataması ne zaman başlayacak? sorusu pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Ali Erbaş katıldığı bir televizyon programında imam atamalarına ve Kuran kursu öğreticisi atamalarına dair önemli bilgiler paylaştı. 2022'de imam ve Kuran kursu öğreticisi atamaları yapılacağını duyuran Erbaş tarih de verdi. Peki İmam ve :Kuran kursu öğreticisi atamaları ne zaman yapılacak? Başvurular ne zaman başlayacak?

1 Saat Önce
2022-02-11 11:27:28
2022 imam alımı ne zaman yapılacak? DİB imam ataması ne zaman başlayacak?

2022 imam alımı ne zaman yapılacak? DİB imam ataması ne zaman başlayacak? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş katıldığı A Haber ekranlarında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Kripto paralardan sigara tüketimine kadar toplumu yakından ilgilendiren konularda konuşan Erbaş DİB atamaları hakkında de detay paylaştı. Dİyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde atama bekleyen binlerce kişi kendi bölümlerinde ve branşlarında atama sayısının ne kadar olacağını merak edip araştırmaya başladı. İşte 2022 DİB imam ve Kuran kursu öğreticisi atamalarına dair detaylar...

2022 imam alımı ne zaman yapılacak?

Erbaş imam atamalarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Erbaş 2022 yılında atama yapılacağı müjdesini verdi. İmam olmak isteyen binlerce kişi de 2022 imam alımı ne zaman yapılacak? sorusuna yanıt aramaya başladı. Erbaş açıklamasında "Ramazan'a kadar 7 bin 800 atama yapacağız" dedi. Bu alımlardan kaçı imam kadrosunda olacağı ise henüz netlik kazanmadı.

DİB imam ataması ne zaman başlayacak?

Diyanet İşleri personel atamalarının Ramazan ayına kadar yapılacağı açıklandı. 2022 yılında Ramazan 2 Nisan'da başlıyor. Atama başvurularının da Mart atı gibi başlaması tahmin ediliyor.

2022'de kaç imam atanacak?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıklamasında şunları söyledi: "Türkiye genelinde 10 bin imama ihtiyaç var. İmamı olmayan 10 bin camimiz var. 10 bin kuran kursu öğretmenine ihtiyacımız var."

2022 İmam atama | 2022'de ne kadar imam alınacak? İmam atama sayısı kaç?
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