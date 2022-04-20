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TIMETURK / GENEL / 2022 Kadir Gecesi ne zaman? Bu gece kadir gecesi mi? Kadir Gecesi bugün mü? Kadir Gecesi Ramazan'ın kaçında?

2022 Kadir Gecesi ne zaman? Bu gece kadir gecesi mi? Kadir Gecesi bugün mü? Kadir Gecesi Ramazan'ın kaçında?

2022 Kadir Gecesi ne zaman? Bu gece kadir gecesi mi? Kadir Gecesi bugün mü? Kadir Gecesi Ramazan'ın kaçında? soruları milyonlarca Müslüman tarafından sorulmaya başlandı. Ramazan ayının sonlarına doğru yaklaştığımız şu günlerde Müslümanlar Kadir gecesinin 2022 yılında hangi gün olduğunu araştırıyor. Müslümanlar için kutsal kabul edilen ve 'Bin aydan daha hayırlı' olan Kadir Gecesi'ni kaçırmak istemeyenler bu sene Kadir gecesinin hangi güne geldiğini merak ediyor. İşte 2022 Kadir gecesi ve dini günler...

38 Dakika Önce
2022-04-20 15:06:09
2022 Kadir Gecesi ne zaman? Bu gece kadir gecesi mi? Kadir Gecesi bugün mü? Kadir Gecesi Ramazan'ın kaçında?

2022 Kadir Gecesi ne zaman? Bu gece kadir gecesi mi? Kadir Gecesi bugün mü? Kadir Gecesi Ramazan'ın kaçında? Bereket, bolluk, paylaşma ve mağfiret ayı Ramazan'ın yarısı geride kaldı. İslam coğrafyasında Müslümanların üzerine güneş gibi doğan Ramazan ayında eller Allah'a dua için açıldı. Bu mübarek günlerde oruç tutan milyonlarca kişi paylaşmanın değerini bir kez daha anladı. Ramazan ayının incisi olarak kabul edilen Kadir Gecesi de Ramazan ayı içierisinde dualarla eda edilecek.

2022 Kadir Gecesi ne zaman?

2022 yılında Kadir Gecesi ramazanın 26'ncı gününü 27'nci gününe bağlayan gece dualarla ve ibadetlerle idrak edilecek. Kadir Gecesi 2022'de 27 Nisan Çarşamba gününe denk geliyor. Kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'in Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (SAV) indiği gece olarak bilinen Kadir Gecesi 27 Nisan akşamı teravih namazının ardından başlayacak.

Bu gece kadir gecesi mi? Kadir Gecesi bugün mü?

Kadir Gecesinin ne zamana denk geldiğini merak eden vatandaşlar Bu gece kadir gecesi mi? sorularını sıkça soruyor. Kadir Gecesi 27 Nisan akşamına denk geliyor.

Ramazan Bayramı günleri 2022

Ramazan ayının 1. günü 2 Nisan Cumartesi günü gerçekleşti. 2 Nisan gününde 2022 yılının ilk Ramazan orucu için niyet edildi. Ramazan ayı 2 Mayıs'ta sona erecek.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

2022 Dini günler listesi

2 Şubat Çarşamba – 1 Receb 1443: Üç Ayların Başlangıcı
3 Şubat Perşembe: Regâib Kandili
27 Şubat Pazar: Mirac Kandili
4 Mart Cuma – 1 Şâbân 1443: Şâbân-ı Şerif Başlangıcı
17 Mart Perşembe: Berât Kandili
2 Nisan Cumartesi -1 Ramazan 1443: Ramazân-ı Şerif Başlangıcı
27 Nisan Çarşamba: Kadir Gecesi
2-3-4 Mayıs Pazartesi-Salı-Çarşamba: Ramazan Bayramı
8 Temmuz Cuma – 9 Zilhicce 1443: Arefe Günü
9-10-11-12 Temmuz Cumartesi-Pazar-Pazartesi-Salı: Kurban Bayramı
8 Ağustos Pazartesi – 10 Muharrem 1444: Âşûrâ Günü
7 Ekim Cuma: Mevlid Kandili

Bayram tatili 9 gün mü olacak?

Ramazan bayramı resmi tatil kapsamında 3.5 gündür. Kamu kurum ve kuruluşlarında arefe günü de yarım gün olarak çalışılıyor. Bu yıl arefenin de pazar gününe denk gelmesi durumuyla bayram 4 gün sürmüş olacak. Perşembe günü bitecek olan Ramazan Bayramı tatili 2 gün daha uzatılırsa kamu personelleri için tatil 9 güne çıkabilir.

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