2022 İOKBS bursluluk sınav görevli ücreti ne kadar, ne zaman yatar? MEB sınav görevi ücreti kaç gün sonra yatar? (Gözetmen-Yedek Gözetmen-Salon Başkanı)

2022 İOKBS bursluluk sınav görevli ücreti ne kadar, ne zaman yatar? MEB sınav görevi ücreti kaç gün sonra yatar? MEB sınavlarında gözetmen, yedek gözetmen ve salon başkanı olarak sınav görevi alan öğretmenler 2022 Temmuz ayından sonra kendilerine ne kadar ücret ödeneceğini merak ediyor. 4 Eylül'de yapılacak olan İOKBS bursluluk sınavına 1 milyona yakın öğrencinin katılması bekleniyor. Sınavda on binlerce de öğretmenin görevli olması bekleniyor. Peki 2022 Temmuz MEB sınav görevli ücreti kaç TL?

2022 İOKBS bursluluk sınav görevli ücreti ne kadar, ne zaman yatar? MEB sınav görevi ücreti kaç gün sonra yatar? MEB sınavlarında gözetmen, yedek gözetmen ve salon başkanı olarak sınav görevi alan öğretmenler 2022 Temmuz ayından sonra kendilerine ne kadar ücret ödeneceğini merak ediyor. 4 Eylül'de yapılacak olan İOKBS bursluluk sınavına 1 milyona yakın öğrencinin katılması bekleniyor. Sınavda on binlerce de öğretmenin görevli olması bekleniyor. Peki 2022 Temmuz MEB sınav görevli ücreti kaç TL?

Artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle ülekmizde öğrenciler her sene olduğundan daha da fazla bursa önem vermeye başladı. Eğitimlerini burs alarak daha rahat idame ettirmek isteyen 1 milyona yakın öğrenci 4 Eylül'de yapılan İOKBS bursluluk sınavında ter dökecek. Ortaokul ve lise öğrencilerinin katılacağı sınavlarda on binlerce de kamu personeli sınav görevlisi olarak yer alacak. 2022 yılında ÖSYM sınav görecli ücretlerine zam yapılmıştı. Peki MEB 2022 sınav görevli ücreti ne kadar oldu?

2022 İOKBS bursluluk sınav görevli ücreti ne kadar?

Türkiye'nin en geniş katılımlı sınavlarından biri olan İOKBS bursluluk sınavına 1 milyıondan fazla öğrenci ter döküyor. İOKBS bursluluk sınavında binlerce öğretmen de gözetmen olarak yer alıyor. İOKBS sıanvında gözetmen, yedek gözetmen ve salon başkanı olarak yer alan öğretmenler kendilerine ne kadar sınav görevli ücreti verileceğini merak ediyor. İOKBS sınavında gözetmen olanlara 449 TL gibi bir ücret yatacak. Yedek gözetmenlere 337 TL'lik ücret ödenirken salon başkanına ise 463 TL ücret ödemesi yapılacak.

2022 İOKBS bursluluk sınav görevli ücreti ne zaman yatar?

MEB sınavlarında görevli olan kamu personellerine ücretleri sınavın ardından 1-2 hafta içinde yatırılıyor. 4 Eylül'de yapılan İOKBS bursluluk sınavının ücretleri de en geç 18 Eylül'e kadar hesaplara yatması bekleniyor.

MEB 2022 sınav görevli ücreti ne kadar?

Tüm kamu personelleri gibi öğretmen maaşlarına da Temmuz ayında yüzde 42'ye yakın bir zam yapıldı. Öğretmen zamları ile öğretmenler rahat bir nefes alırken sınav görevli ücretlerine de zam yapııp yapılmadığı merak ediliyordu. Öğretmen sınav görevli ücretlerine Temmuz ayından itibaren zam geldi. İşte 2022 Temmuz zamlı MEB sınav görevli ücretleri;

Gözetmen: 449 TL

Yedek Gözetmen: 337 TL

Salon Başkanı: 463 TL

NOT: Ücretler yüzde 15 vergi dilimine göre verilmiştir.

MEB Gözetmen-Yedek Gözetmen-Salon Başkanı sınav görevi ücreti kaç TL?

Gözetmen: 449 TL

Yedek Gözetmen: 337 TL

Bina Sınav Sorumlusu: 562 TL

Salon Başkanı: 463 TL

Komisyon Bşk Okul Md: 533 TL

Bina Komisyon Üyesi: 477 TL



Cezaevi Salon Başkanı: 463 TL

Cezaev gözetmen: 449 TL

Yardımcı Engelli Gözetmen: 562 TL

MEB E-Sınav görevli ücreti ne kadar? 2022 ZAMLI

E-sınav uygulama sorumlusu: 421 TL

E-sınav salon bşk: 365 TL

E-sınav gözetmen: 337 TL