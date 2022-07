2022 İller arası atama başvurusu ne zaman? İl dışı öğretmen isteğe bağlı atama (tayin) başvurusu başladı mı? Her sene MEB bünyesinde görev yapan öğretmenler bazı nedenlerden dolayı iller arası atama isteği başvurusu yapıyor. Görev yaptığı ili değiştirmek isteyen ve başka bir ilde yeni bir okulda görev yapmak isteyen öğretmenlerin merakla beklediği iller arası tayin başvuru takvimi belli oldu. Öğretmenler 25 Temmuz ile 29 Temmuz saat 16.00'ya kadar il dışı atama başvurusu yapabilecek. Sonuçlar ise 1 Ağustos'ta açıklanacak?

2022 İller arası atama başvurusu ne zaman? İl dışı öğretmen isteğe bağlı atama (tayin) başvurusu başladı mı? Her sene MEB bünyesinde görev yapan öğretmenler bazı nedenlerden dolayı iller arası atama isteği başvurusu yapıyor. Görev yaptığı ili değiştirmek isteyen ve başka bir ilde yeni bir okulda görev yapmak isteyen öğretmenlerin merakla beklediği iller arası tayin başvuru takvimi belli oldu. Öğretmenler 25 Temmuz ile 29 Temmuz saat 16.00'ya kadar il dışı atama başvurusu yapabilecek. Sonuçlar ise 1 Ağustos'ta açıklanacak?

MEB bünyesine her yıl on binlerce yeni öğretmen ataması yapılıyor. Öğretmenler bazı durumlar nedeniyle görev yaptıkları illeri değişitirmek isteyebiliyor. Bu durumlar için öğretmenler iller arası tayin başvurularını bekliyor. Her eğitim öğretim yılının sonunda yapılan iller arası atamaya oldukça fazla öğertmen başvuruyor.

2022 İller arası atama başvurusu ne zaman?

Binlerce öğretmen 2022 iller arası tayin başvurusu ile görev yaptıkları illerden başka illere atanacak. İller arası tayin (yer değiştirme) başvurusu 2022 yılında 25 Temmuz'da başlayacak. Başvurular 29 Temmuz saat 16.00'ya kadar devam edecek.

İl dışı öğretmen isteğe bağlı atama (tayin) başvurusu başladı mı?

İl dışı atama başvuruları 25 Temmuz'da başlıyor.

İller arası tayin başvuru sonuçları ne zaman?

İl dışı tayin isteyen öğretmenlerin atamaları 1 Ağustos'ta yapılacak. Ataması yapılanların çalıştığı okullardaki ilişki kesme süresi ise 2 Temmuz olacak.

İller arası tayin (yer değiştirme) başvurusu nasıl yapılır?

Başvurular, "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak.

Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formu'na yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.

İller arası atama başvuru şartları neler?

1. Adaylığı kaldırılmış olmak,

2. 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacak.