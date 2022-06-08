Kiraya en fazla yüzde 25 zam mı yapılacak? 2022 Haziran kira artış oranı yüzde 25 mi? Haziran ayında kiraya en fazla yüzde 25 mi zam yapılacak? Temmuz kira zammı yüzde 25 mi yüzde 39 mu oldu? Ev sahipleri ve kiracıları ilgilendiren yeni bir gelişme son dakika olarak duyuruldu. Kira artış oranları nedeniyle kiracılar ile ev sahipleri sık sık davalık oluyordu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ kira artış oranlarına yüzde 25 sınırı getirildiğini açıkladı. Peki Haziran ve Temmuz ayında kira zam oranı yüzde 25 mi olacak.

Kiraya en fazla yüzde 25 zam mı yapılacak? 2022 Haziran kira artış oranı yüzde 25 mi? Haziran ayında kiraya en fazla yüzde 25 mi zam yapılacak? Temmuz kira zammı yüzde 25 mi yüzde 39 mu oldu? Ev sahipleri ve kiracıları ilgilendiren yeni bir gelişme son dakika olarak duyuruldu. Kira artış oranları nedeniyle kiracılar ile ev sahipleri sık sık davalık oluyordu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ kira artış oranlarına yüzde 25 sınırı getirildiğini açıkladı. Peki Haziran ve Temmuz ayında kira zam oranı yüzde 25 mi olacak.

Artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle ev sahipleri ile kiracılar arasında zam konusu sık sık çıkmaza giriyordu. Ev sahipleri piyasanın altında kaldığı gerekçesiyle kiralık evlerine TEFE-TÜFE oranından fazla zam yapmak istiyor, kiracılar ise bunun hukuksuz olduğunu belirtiyordu. Son zamanlarda emlak piyasasında yaşanan fahiş fiyat artışları üzerine konut kralarında sabit oran geleceği açıklanmıştı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ son dakika açıklamasında kira sabit artış oranını duyurdu.

2022 Haziran kira artış oranı yüzde 25 mi?

Adalet Bakanı Bozdağ kira artış oranlarına ilişkin yaptığı açıklamasında şunları söyledi: "Yaptığımız çalışma sonucunda konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm Borçlar Kanunu'na Adalet Komisyonu'nda eklenecek. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme imkanı getiriliyor. Bunun üzerinde yapılacak artışların geçerli olmadığı açıkça ifade ediliyor."

Haziran ayında kiraya en fazla yüzde 25 mi zam yapılacak?

Mayıs ayı enflasyon rakamları ile Haziran ayında kiralara en fazla yüzde 39 oranında zam yapılmasına olanak sağlanıyordu. Açıklanan yeni karar sonrası kiracılar ve ev sahipleri Haziran ve Temmuz aylarında kiraya yüzde kaç zam yapılacağını merak ediyor.

Haziran- Temmuz kira zammı yüzde 25 mi oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mayıs ayı itibarıyla, on iki aylık ortalamalara göre tüketici fiyatlarında yüzde 39,33 artış gerçekleşti. Buna göre Haziran ayında kiralara en fazla yüzde 39 oranında zam yapılması bekleniyordu. Bekir Bozdağ'ın açıkladığı yüzde 25 zam limiti kafaları karıştırdı. Bekir Bozdağ açıklamasında "Konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023 yılına kadar yenilecek kira sözleşmelerinde bir önceki seneki kiranın yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde bir artış yapılması imkânı getiriliyor." dedi.