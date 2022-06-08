Kira zammı yüzde 25 mi? 2022 Kira artışında TÜFE kalktı mı? Hangi kiracılara yüzde 25 zam yapılacak? İş yeri kiralarına yüzde 25 zam mı yapılacak?

Kira zammı yüzde 25 mi? Kiraya yüzde 25 zam mı yapılacak? 2022 Kira artışında TÜFE kalktı mı? Hangi kiracılara yüzde 25 zam yapılacak? İş yeri kiralarına yüzde 25 zam mı yapılacak? Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklamaları gündeme son dakika olarak düştü. Bir süredir ülkemizde konut piyasasında fahiş fiyatlar söz konusuydu. Özellikle kira artış oranlarında yaşanan krizin önüne geçilmesi için sabit artış oranı gündeme geldi. Bozdağ açıklamasında 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde artışın bir önceki yılın yüzde 25'ini geçemeyeceğini belirtti. Peki kira zam oranı yüzde 25 mi oldu? Yüzde 25 kimleri hangi kiracıları kapsıyor?

Kira zammı yüzde 25 mi? Kiraya yüzde 25 zam mı yapılacak? 2022 Kira artışında TÜFE kalktı mı? Hangi kiracılara yüzde 25 zam yapılacak? İş yeri kiralarına yüzde 25 zam mı yapılacak? soruları şu sıralar pek çok kiracı ve ev sahibi tarafından sorulmaya başlandı. Geçtiğimiz yıllarda konut piyasasında yaşanan kriz nedeniyle ev fiyatları ve kiralık ev ffiyatları uçuşa geçmişti. Fahiş seviyelerde kira artışlarının önüne geçilmesi için kira artış oranlarında sabitlemeye gidilmesi kararlaştırılmıştı.

Kira zammı yüzde 25 mi?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde artışın bir önceki yılın yüzde 25'ini geçemeyeceğini söyledi. Bunun üzerindeki artışlar geçerli olmayacak.

2022 Kira artışında TÜFE kalktı mı?

Geçici süreliğine kira artış oranlarını belirleyen TÜFE uygulaması kaldırıldı.

Sabit kira oranı ne kadar süre geçerli?

Borçlar Kanunu'nda yaılacak geçiçi düzenleme 1 yıllık süreyi kapsayacak.