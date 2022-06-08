Kiralara yüzde 25 zam mı yapılacak? Bu sene kira zammı yüzde 25 mi? Yüzde 25 zam hangi kiracıları kapsıyor? Kira artış oranlarında sabit oran ilk defa dile getirilmişti. Son günlerde kiralara fahiş zamlar yapıldığı için vatandaşlar oldukça zor günler geçiriyordu. Ev sahipleri ise artan enflasyon ve yüksek hayat pahalılığı nedeniyle kira artış oranlarının gerçeği yansıtmadığı görüşündeydi. Son gelen açıklamalara göre kira artış oranı yüzde 25 olarak açıkladı.

Kiralara yüzde 25 zam mı yapılacak? Bu sene kira zammı yüzde 25 mi? Yüzde 25 zam hangi kiracıları kapsıyor? Kira artış oranlarında sabit oran ilk defa dile getirilmişti. Son günlerde kiralara fahiş zamlar yapıldığı için vatandaşlar oldukça zor günler geçiriyordu. Ev sahipleri ise artan enflasyon ve yüksek hayat pahalılığı nedeniyle kira artış oranlarının gerçeği yansıtmadığı görüşündeydi. Son gelen açıklamalara göre kira artış oranı yüzde 25 olarak açıkladı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ daha önce yaptığı açıklamada kirada sabit artış oranının düşünüldüğünü açıklamıştı. Bozdağ açıklamasında şunları söylemişti: "Birinci başlık ilk defa kiraya verecek ev sahibi ile kiraya tutacak kişi arasında kira miktarıyla ilgili nasıl bir ölçü konabilir, iki tarafın hukukunu koruyan bununla ilgili çalışma yapılması talimatını verdik. Arkasından oturanlarla ilgili artış oranı nasıl olacak, ne olacak, neye göre yapılacak, TÜFE, TEFE, diğer enflasyon rakamları, başka şeyler, bütün bunları da dikkate alarak hem ev sahibinin hem de kiracının hukukunu koruyan ortak bir formül. Bunlarla ilgili çalışmalar yapılıyor."

Kiralara yüzde 25 zam mı yapılacak?

Adalet Bakanı Bozdağ'dan kira artış oranlarına dair son dakika açıklaması geldi. Bozdağ, 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde artışın bir önceki yılın yüzde 25'ini geçemeyeceğini açıkladı.

Bu sene kira zammı yüzde 25 mi?

Yapılan açıklamaya göre bu sene kira artışı bir önceki yılın yüzde 25'ini geçemeyecek.