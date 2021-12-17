2022 Engelli evde bakım maaşı ne kadar? Engelli aylığı kaç lira oldu? 2022 Asgari ücret Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu. Erdoğan asgari ücretin 2022 yılında 4250 lira olarak uygulanacağını çalışanın evli ve çocuklu olmasına göre bu rakamın değişeceğini duyurdu. Asgari ücretle birlikte diğer aylık ve maaşlara da zam geldi. Engelli maaşı, evde bakım maaşı, yaşlılık maaşı gibi pek çok kalemde yeni yılda artış yapılacak.

Engelli maaşı ve evde bakım maaşı alan binlerce kişi yeni yılda maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Binlerce kişi 2022 Engelli evde bakım maaşı ne kadar? Engelli aylığı kaç lira oldu? sorularına yanıt arıyor. 2Erdoğan 2022 yılı net asgari ücretin ne kadar olduğunu kamuoyuna duyurdu. Erdoğan asgari ücretin 2022 yılında 4250 lira olarak uygulanacağını çalışanın evli ve çocuklu olmasına göre bu rakamın değişeceğini duyurdu. 2022 asgari ücretle birlikte engelli maaşı, evde bakım maaşı, yaşlılık maaşı gibi pek çok maaşta da artış yapılacak. Peki engelli ve evde bakım maaları ne kadar olacak?

2022 Engelli evde bakım maaşı ne kadar?

Engelli evde bakım maaşına ne kadar zam geldiği belli oldu. 2021 yılında asgari ücrete yüzde 50 oranında zam yapılmıştı. Evde bakım maaşı ve engelli maaşına da bu sene oldukça ciddi artış oldu. 2021'de engelli aylığı 1.035,63 liraya yükselmişti. 2022'de ise 1552 lira olacak. Bakım maaşı ise 1798'den 2706'ya yükseldi.

Evde bakım maaşı nedir?

Bakım ihtiyacı olan engelli bireylere ikametgah adreslerinde akrabası tarafından bakım hizmetinin sunulmasıdır. Engelli Evde Bakım Hizmetinden faydalanma iş ve işlemleri Bakıma Muhtaç Engellilerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik Kapsamında Sosyal Hizmet Merkezleri tarafından yürütülmektedir

Hangi kuruma müracaat edilmesi gerekir?

İkametgâhın bulunduğu yerdeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekmektedir.

Evde Bakım Aylığı ne zaman yatırılır?

Evde bakım yardımı her ay yatırılmakta olup her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılmaktadır.

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