2022 Emekli Ramazan bayramı ikramiyesi 1100 TL mi yatacak? Emekli Bayram ikramiyesine zam yapılmadı mı? Bayram ikramiyesine zam yok mu? Emekli ikramiyelerine zam yapılmasını binlerce emekli bekliyordu. Ancak son gelen açıklamalar milyonlarca emekliyi üzecek cinsten. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada emekli bayram ikramiyelerinin 1100 TL olarak hesaplara yatacağını duyurdu.

2022 Emekli Ramazan bayramı ikramiyesi 1100 TL mi yatacak? Emekli Bayram ikramiyesine zam yapılmadı mı? Bayram ikramiyesine zam yok mu? Emekli ikramiyelerine zam yapılmasını binlerce emekli bekliyordu. Ancak son gelen açıklamalar milyonlarca emekliyi üzecek cinsten. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada emekli bayram ikramiyelerinin 1100 TL olarak hesaplara yatacağını duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin NTV'de gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Milyonlarca emekli bayram ikramiyelerine iyi bir zam yapılmasını bekliyordu. Bakan Bilgin'den gelen açıklama ile emekli bayram ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağı belli oldu.

2022 Emekli Ramazan bayramı ikramiyesi 1100 TL mi yatacak?

Bilgin konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Bu konuda henüz bir kararımız yok. İkramiye bin 100 lira olarak 28 veya 29 Nisan'da ödenecek. İki bayramda bunun maliyeti 25 milyar lira. Her zaman değerlendirilebilir ama ben şu an mevcut durumu söylüyorum."

Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Bakan Bilgin bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağını da açıkladı. Bilgin açıklamasında " İkramiye bin 100 lira olarak 28 veya 29 Nisan'da ödenecek." dedi.

Asgari ücrete ara zam var mı?

Bakan Bilgin asgari ücrete ilişkin de flaş değerlendirmelerde bulundu. Ara zam beklentisine değinen Bilgin "Asgari ücrette enflasyona uygun güncelleme gündemde yok. Popülist taleplere kaymamamız lazım, biz gerçekçiyiz." dedi.