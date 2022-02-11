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TIMETURK / GENEL / 2022 e-sınav görevli ücreti | Ehliyet sınavı görevli ücretleri ne kadar? (Solan Başkanı-Gözetmen)

2022 e-sınav görevli ücreti | Ehliyet sınavı görevli ücretleri ne kadar? (Solan Başkanı-Gözetmen)

2022 e-sınav görevli ücreti | Ehliyet sınavı görevli ücretleri ne kadar? (Solan Başkanı-Gözetmen) Hayat pahalılığının arttığı son günlerde binlerce öğretmen MEB'in sınavlarında görev alarak ek gelir sağlıyorlar. MEB tarafından yapılan E-Sınav (ehliyet sınavı) için başvuru yapan öğretmenler sınav görevli ücretlerinin 2022 yılında ne kadar kaç TL olduğunu araştırmaya başladı. Bilindiği üzere sınav görevli ücretlerine her 6 ayda bir zam geliyor. Peki 2022 ehliyet sınavı gözetmen ücreti ne kadar?

38 Dakika Önce
2022-02-11 12:08:50
2022 e-sınav görevli ücreti | Ehliyet sınavı görevli ücretleri ne kadar? (Solan Başkanı-Gözetmen)

2022 e-sınav görevli ücreti | Ehliyet sınavı görevli ücretleri ne kadar? (Solan Başkanı-Gözetmen) Hayat pahalılığının arttığı son günlerde binlerce öğretmen MEB'in sınavlarında görev alarak ek gelir sağlıyorlar. MEB tarafından yapılan E-Sınav (ehliyet sınavı) için başvuru yapan öğretmenler sınav görevli ücretlerinin 2022 yılında ne kadar kaç TL olduğunu araştırmaya başladı. Bilindiği üzere sınav görevli ücretlerine her 6 ayda bir zam geliyor. Peki 2022 ehliyet sınavı gözetmen ücreti ne kadar?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ehliyet sınavları sürekli yapılıyor. E-sınav şeklinde yapılan bu sınavlara binlerce kişi katılıyor. Ehliyet alablmek için yapılan sınavlarda öğretmenler de göervli olarak yer alabiliyor. Öğretmenler 2022 yılında e-sınav görevli ücretlerinin ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Sınav görevli ücretleri her yeni yıl başında yeniden belirleniyor. İşte 2022 Ehliyet sınavı gözetmen ve salon başkanı ücretleri...

2022 e-sınav görevli ücreti

Hatırlanacağı üzere 2022 yılında öğretmen maaşlarına yüzde 30,5 oranında zam yapılmıştı. Öğretmenler yeni yılda sadece maaşlarına değil yan gelirlerine de zam aldı. Ek ders ücretleri ile beraber sıınav görevli ücretleri de 2022 yılında zamlandı. Öğretmenler MEB'in yaptığı ehliyet (e-sınav) görevli ücretlerinin ne kadar olduğunu araştırıyor. E sınav 2022 sınav görevli ücretleri 200 TL'yi aştı.

Ehliyet sınavı (E-Sınav) görevli ücretleri ne kadar? (Solan Başkanı-Gözetmen)

Her sınavda olduğu gibi MEB'in sınavında da ücret tarfeleri yapılan göreve göre değişkenlik gösteriyor. Salon başkanı daha fazla sınav ücreti alırken gözetmen bir miktar daha az ücret alıyor. İşte 2022 e-sınav görevli ücretleri;

E Sınav Uygulama Sorumlusu sınav ücreti: 279,85 TL
E Sınav Salon Başkanı sınav ücreti: 242,54 TL
E Sınav Gözetmen sınav ücreti: 223,88 TL

MEB sınav görevi nasıl alınır?

MEB sınavlarında sınav görevlisi olarak yer almak isteyen ve bütçelerine ek gelir sağlamak isteyen öğretmenler MEB sınav görevi nasıl alınır? sorusuna yanıt arıyor.

Öncelikle MEBBİS sistemine kişisel şifre ile giriş yapılması lazım.

Ardından açılan sayfada sol menüden sınav işlemleri modülüne girilmeli sonrasında Sınav Görevi İstekleri butonuna tıklanmalıdır.

Sınav görevi isteme Gelen ekrandan istediğiniz sınavları seçerek kaydet butonuna tıklayarak sınav görevi isteyebilirsiniz.

2021 e-sınav görevli ücretleri | Elektronik ehliyet sınavı görevli ücreti ne kadar? (Solan Başkanı-Gözetmen)
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