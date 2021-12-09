Zam kelimesi şu sıralar en çok kullandığımız kelimelerin başında geliyor. 2021 yılının sonlarına doğru geldiğimizde 2022'nin zam oranları da yavaş yavaş belli olmaya başlandı. Ehliyet (sürücü belgesi) harç ücretlerine de 2022 yılında yüzde 36 oranında zam yapılacak. Ehliyet almak isteyen binlerce kişi 2022'de ehliyet ne kadar? Ehliyet maliyeti ne kadar? Ehliyet almak için kaç lira gerekiyor? gibi sorulara yanıt arıyor. İşte ehliyet almak isteyenler için harçlar, vergiler ve sınav ücretleri dahil 2022 toplam ehliyet alma maliyeti...

Ehliyet harçlarına zam geldiği haberinin ardından ehliyet almak isteyen binlerce kişi 2022'de ehliyet ne kadar? Ehliyet maliyeti ne kadar? Ehliyet almak için kaç lira gerekiyor? gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Zam kelimesi şu sıralar en çok kullandığımız kelimelerin başında geliyor. 2021 yılının sonlarına doğru geldiğimizde 2022'nin zam oranları da yavaş yavaş belli olmaya başlandı. Ehliyet (sürücü belgesi) harç ücretlerine de 2022 yılında yüzde 36 oranında zam yapılacak. İşte ehliyet almak isteyenler için harçlar, vergiler ve sınav ücretleri dahil 2022 toplam ehliyet alma maliyeti...

Ülkemizde her yıl yüz binlerce kişi ehliyet almak için ehliyet kurslarına başvuruyor. Son yıllarda ehliyet ücretlerinde yaşanan artış vatandaşları endişelendiriyor. Ehliyet almanın maliyeti her geçen gün artıyor. Son olarak 2022 ehliyet harçlarına da yüzde 36 oranında bir zam yapılması bekleniyor. 2022 yılında ehliyet almayı düşünenler toplam maliyetine kaç Tl olacağını merak ediyor. İşte 2022 ehliyet maliyetleri...

2022'de ehliyet maliyeti ne kadar?

Öncelikle ehliyet amlak için bir ehliyet kursuna kayıt olmak gerekiyor. Ehliyet kurs ücreti 2022 yılında ehliyet maliyetinin önemli bir bölümünü oluşturuyor. 2021 yılında ehliyet kurs öcretleri A sınıfı için 1300 TL ile 1700 TL arasında değişiyordu. B sınıfı için ise 2000 TL ile 2100 TL arasında değişiyordu. Bu ücretlere de 2022 yılında zamgelmesi muhtemel görünüyor.

Yeni yılda ehliyet kurs ücretlerine de zam gelmesi beklenebilir. 2021 yılında ortalama ehliyet kurs ücretleri aşağıdaki gibiydi;

A1 sınıfı ehliyet kursu 2021 fiyatları: 1300-1400 TL,

A2 sınıfı ehliyet kursu 2021 fiyatları: 1600-1700 TL,

A sınıfı ehliyet kursu 2021 fiyatları: 2000-2100 TL,

B sınıfı ehliyet kursu 2021 fiyatları:: 2000-2100 TL,

F Sınıfı ehliyet kursu 2021 fiyatları:: 1600-1700 TL,

Ehliyet kurs ücretinin ardından harçlar ehliyet maliyetinin bir diğer önemli kısmıdır. İşte 2021 harç ücretleri;

A – A1 – A2 Ehliyet sınıfı harcı: 272 TL

B ehliyeti sınıfı harcı: 820,10 TL

F ve H ehliyet sınıfı harcı: 272 TL

C1,C1E,C,CE,D1,D1E,D,DE Sınıfı harcı: 1.368,40 TL

Uluslararası ehliyet harç ücreti: 550 TL

2021 yılında ehliyet için değerli kağıt ücreti 225 Türk Lirasıdır 2021 yılın da ise Polis Vakfı Ücreti 37 Türk Lirasıdır. Harç ücreti + Değerli kağıt bedeli + Polis vakfı ücreti ile beraber 2021 yılında tüm B sınıfı türleri için toplam 820,10 TL+ 225 TL + 45 TL = 1.090,10 Türk Lirası yapıyor.

Ehliyet almak için kaç lira gerekiyor?

Ehliye alma maliyeti 2022 yılında oldukça artacak gibi görünüyor. B sınıfı bir ehliyet alabilmek için sürücü adaylarının 3000 TL'yi gözden çıkarması gerekiyor.

Ehliyet nedir?

Sürücü belgesi veya ehliyet yetkili kurumlar tarafından verilen; karayolunda seyreden motorlu veya motorsuz araçların bireyler tarafından idare edilebilmesine olanak tanıyan, kimlik işlevi görebilen resmi belgedir.

1 Ocak 2016 tarihinden itibaren eski tip sürücü belgeleri yeni tip sürücü belgelerine çevrilmiştir. Eski tip sürücü belgelerinin değiştirme işlemleri 31 Aralık 2020 tarihine kadar tamamlanması planlanmaktadır. Yenilenen sürücü belgesi sınıfları M, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F sınıfı sürücü belgesi olmak üzere 16 farklı kategoride sınıflandırılmıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.