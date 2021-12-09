2022 yılında vergi ve cezalara da zam geliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeniden değerleme oranını yüzde 36.2 olarak belirledi. Yeniden değerleme oranı ile ehliyet harçlarına da zam yapılıyor. 2022 yılında ehliyet almak isteyen vatandaşlar 2022 ehliyet harcı ne kadar? A sınıfı, B sınıfı 2022 ehliyet parası ne kadar oldu? sorularına yanıt araştırmaya başladı. İşte 2022 ehliyet harçlarına yapılacak zam oranı...

Ülkemizde trafiğe kayıtlı milyonlarca araç bulunuyor ve neredeyse her yıl yüz binlerce kişi de ehliyet alarak trafiğe çıkıyor. 2022 yılında ehliyet almak isteyenler için kötü bir gelişe yaşandı. 2022 ehliyet harçlarına ciddi oranda zam geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeniden değerleme oranını yüzde 36.2 olarak belirledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bunu aşağı çekme yetkisi vardı fakat bu yetki MTV zamlarını düşürmek için kullanıldı. A sınıfı ve B sınıfı ehliyet almak isteyen binlerce sürücü adayı da 2022 ehliyet harcı ne kadar oldu? sorusunu sormaya başladı. İşte 2022 ehliyet harçlarına gelen zamlar ve yeni yılda ehliyet harç ücretleri...

2022 ehliyet harcı ne kadar?

Ehliyet harçlarına büyük zam geldi. 2022'de ehliyet harçları yüzde 36.2 zamlı ödenecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeniden değerleme oranını yüzde 36.2 olarak belirledi. Bu haber ehliyet aalmayı düşünenleri üzdü. Yüz binlerce kişi 2022 ehliyet harcı ne kadar oldu sorusunu sormaya başladı.

2022 B sınıfı ehliyet harcı ne kadar?

2021'de 820 lira olan B sınıfı ehliyet harcı 2022 yılında bin 116 liraya çıkacak.

2022 A sınıfı ehliyet harcı ne kadar?

2021 yılında 272 lira olan A sınıfı ehliyet harçları 2022'de 320 liraya yükseldi.

Ehliyet kurs ücreti ne kadar?

Yeni yılda ehliyet kurs ücretlerine de zam gelmesi beklenebilir. 2021 yılında ortalama ehliyet kurs ücretleri aşağıdaki gibiydi;

A1 sınıfı ehliyet kursu 2021 fiyatları: 1300-1400 TL,

A2 sınıfı ehliyet kursu 2021 fiyatları: 1600-1700 TL,

A sınıfı ehliyet kursu 2021 fiyatları: 2000-2100 TL,

B sınıfı ehliyet kursu 2021 fiyatları:: 2000-2100 TL,

F Sınıfı ehliyet kursu 2021 fiyatları:: 1600-1700 TL,

Ehliyet nedir?

Sürücü belgesi veya ehliyet yetkili kurumlar tarafından verilen; karayolunda seyreden motorlu veya motorsuz araçların bireyler tarafından idare edilebilmesine olanak tanıyan, kimlik işlevi görebilen resmi belgedir.

1 Ocak 2016 tarihinden itibaren eski tip sürücü belgeleri yeni tip sürücü belgelerine çevrilmiştir. Eski tip sürücü belgelerinin değiştirme işlemleri 31 Aralık 2020 tarihine kadar tamamlanması planlanmaktadır. Yenilenen sürücü belgesi sınıfları M, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F sınıfı sürücü belgesi olmak üzere 16 farklı kategoride sınıflandırılmıştır.

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