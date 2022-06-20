2022 AYT'ye kaç kişi girdi? AYT sınavına kaç kişi katıldı? 2022 YKS'de kaç kişi tercih yapacak? (4 yıllık-2 yıllık) 2022 YKS sınavı büyük beklentiler ve heyecan ile birlikte sona erdi. YKS sınav sürecinin sona ermesiyle adayların önünde şimdi de tercih süreci olacak 2022 YKS sınav sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak. Sonuçların açıklanmasından kısa bir süre sonra ise adaylar üniversite tercihi yapacak. Peki 2022 YKS'de kaç kişi tercih yapacak?

2022 AYT'ye kaç kişi girdi? AYT sınavına kaç kişi katıldı? 2022 YKS'de kaç kişi tercih yapacak? (4 yıllık-2 yıllık) 2022 YKS sınavı büyük beklentiler ve heyecan ile birlikte sona erdi. YKS sınav sürecinin sona ermesiyle adayların önünde şimdi de tercih süreci olacak 2022 YKS sınav sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak. Sonuçların açıklanmasından kısa bir süre sonra ise adaylar üniversite tercihi yapacak. Peki 2022 YKS'de kaç kişi tercih yapacak?

Türkiye'nin en geniş katıllı sınavlarından biri olan YKS sınavı 18-19 Haziran tarihleri arasında tüm illerimizde ypıldı. YKS sınavına bu sene her zamankinden daha fazla katılım olması bekleniyordu. Bilindiği üzere 2022 YKS sınavında TYT 150 ve AYT 180 baraj uygulaması kaldırılmıştı. Yeni sisteme göre YKS'nin oturumlarına giren ve paunları hesaplanan tüm adaylar üniversite tercihinde bulunabilecek. Bu durum üniversite yarışında adayları daha da endişelendiriyor. Peki 2022 YKS sınavına kaç kişi girdi, Kaç kişi üniversite tercihi yapacak?

2022 AYT'ye kaç kişi girdi?

ÖSYM Başkanı Halis 2022-YKS'ye başvuranların sayısına ilişkin önemli bilgiler verdi. Aygün açıklamasında "3 milyon 243 bin 425 adayın başvurduğunu belirterek şöyle konuştu: "TYT'ye 3 milyon 234 bin 409 aday katılacak. ikinci oturum olan AYT'ye 2 milyon 56 bin 512 aday katılacak. Üçüncü ve son oturum olan YDT'de ise 168 bin 430 aday sınava girecek." demişti. Aygün'ün açıklamalarına bakılırsa 2022 YKS sınavında 3 milyondan fazla aday ter döktü.

AYT sınavına kaç kişi katıldı?

2022 AYT sınavına girenlerin sayısı da lisans bölümlerini tercih edecek olan adaylar için büyük önem taşıyor. Aygün açıklamasında "AYT'ye 2 milyon 56 bin 512 aday katılaca" demişti. AYT'ye katılan adayların sayısı net olarak henüz açıklanmadı ancak 2 milyondan fazla adayın AYT'ye girdiği tahmin ediliyor.

2022 YKS'de kaç kişi tercih yapacak? (4 yıllık-2 yıllık)

2022 YKS'de AYT ve TYT baraj uygulaması son buldu. Buna göre TYT ve AYT'de puanı hesaplanan adaylar tercih yapabilecek. TYT'de Türkçe ya da Matematik testlerinin birinden 0,5 net yapan ve ikinci basamak olan AYT'de ilgili puan türünden 0,5 net yapan yani TYT 120 soru, AYT 80 sorudan toplam 1 net yapanların üniversiteye yerleşebileceğine dikkat çekiyor. Bu aday Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) en düşük 50 üzerinden hesaplandığında, 132,16 puan alacak.

Kaç kişi üniversiteye yerleşecek?

YÖK Başkanı Özvar, Türkiye'de 1 milyona yakın kontenjan bulunduğunu İfade ederek, "Bu kontenjan için 3 milyon 250 bin adayımız üniversite sınavında yarışacaklar. Öncelikle genç kardeşlerimize, adaylarımıza şunu ifade etmek isterim. Sınav, başarı sıralamasına dayalı bir sınavdır. Yani bu sınavda kim daha fazla soru çözer, kim daha fazla başarılı olur ise sınav sıralaması buna göre teşekkül edecektir. Bu açıdan sınavın başarı sıralamasına dayalı olduğunu unutmamaları lazım." dedi.

Başarı sıralaması devam ediyor

YKS'de barajın kaldırılması başarı sıralamasının da kalktığı anlamına gelmiyor. Bazı bölümlerde baraj uygulamaı devam ediyor. Bu kapsamda tıp fakültelerinde en düşük 50 bininci; hukukta en düşük 100 bininci; mühendislik programlarında 300 bininci; mimarlıkta 250 bininci; öğretmenlik programlarında 300 bininci; eczacılıkta en düşük 100 bininci; diş hekimliğinde de en düşük 80 bininci başarı sırasına sahip olma şartı aranacak.i

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