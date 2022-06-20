2022 YKS sorular ve cevapları PDF İNDİR | YKS (TYT-AYT-YDT) soru kitapçığı ve cevap anahtarı ÖSYM PDF indir | 2022 YKS sınavının tüm oturumları tamamlandı. Sınav sonuçları ise 20 Temmuz'da açıklanacak. Sınav sonunda kendi sınavlarını değerlendirmek isteyen adaylar YKS soruları ve cevaplarını bakarak aşağı yukarı kaç puan alacaklarını hesaplamak istiyor. Öğrencileri sevindiren haber ÖSYM'den geldi. ÖSYM YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarını sitesinden yayınladı.

2022 YKS sorular ve cevapları PDF İNDİR | YKS (TYT-AYT-YDT) soru kitapçığı ve cevap anahtarı ÖSYM PDF indir | 2022 YKS sınavının tüm oturumları tamamlandı. Sınav sonuçları ise 20 Temmuz'da açıklanacak. Sınav sonunda kendi sınavlarını değerlendirmek isteyen adaylar YKS soruları ve cevaplarını bakarak aşağı yukarı kaç puan alacaklarını hesaplamak istiyor. Öğrencileri sevindiren haber ÖSYM'den geldi. ÖSYM YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarını sitesinden yayınladı.

3 milyondan fazla adayın katıldığı YKS maraonu 18 Haziran Cumartesi günü yapılan TYT oturumu ile başladı. YKS'nin en kritik oturumlarından biri olan TYT'de adaylar sınav sonunda Türkçe testinde paragraf sorularının uzunluğundan şikayet etti. TYT'nin ardından 19 Haziran'da AYT ve ardından YDT testlerinin sınavları yapıldı. Milyonlarca aday sınav sonunda kaç doğru, kaç yanlış yaptığını hesaplamak için ÖSYM YKS soruları ve cevaplaının açıklanmasını dört gözle bekliyordu. ÖSYM öürencileri çok fazla meraklandırmadı ve sınavların tamamlanmasının ardından saatler sonra soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.

2022 YKS sorular ve cevapları PDF İNDİR

Milyonlarca adayın girdiği YKS sınavı tamamlandı. Adayların önünde şimdi tercih süreci oacak. Bu sene YKS'de baraj uygulaması kalktı. Sınavı geçerlş olan herkes üniversite tercihi yapabilecek. YKS sınavından sonra ÖSYM merakla beklenen soru kitapçığını yayınladı. Yukarıda belirtilen linke tıklayarak ÖSYM YKS soruları ve cevaplarına kolayca erişebilirsiniz.

2022 YKS (TYT-AYT-YDT) soru kitapçığı ve cevap anahtarı ÖSYM PDF indir

ÖSYM YKS sorularının ve cevaplarının yayonlandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Milyonlarca kişinin girdiği YKS sınavının oturunmlarının soru kştapçıkları ve cevap anbahtarlarına ilgi oldukça fazla. Sınavlarının değerlendiremek isteyen adaylar ÖSYM'nin sitesinden sorulara ve cevaplara bakmak istiyor. TYT-AYT-YDT soruları ve cevapları habermizin detayında olacak.

TYT soruları ve cevapları

AYT soruları ve cevap anahtarı indir

YDT soruları ve cevap anahtarı

Almanca testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_almanca.pdf

Arapça testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_arapca.pdf

Fransızca testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_fransizca.pdf

İngilizce testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_ingilizce.pdf

Rusça testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_rusca.pdf

ÖSYM Başkanı Aygün'deb YKS açıklaması

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Bu hafta sonu üç oturum halinde 208 sınav merkezinde gerçekleştirdiğimiz 2022-YKS'nin tüm oturumları başarıyla tamamlanmıştır” dedi.

YKS sınav sonucu ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan resmi açıklamaya göre, üniversite sınavı 2022 YKS sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak. .