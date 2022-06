2022 YKS'de kaç net yapmak gerekiyor? 4 yıllık üniversite için AYT ve TYT'de kaç puan almak gerekir? (Hukuk, Mimarlık, Diş hekimliği, Eczacılık) 2022 YKS sınavı geride kaldı. Sınava katılan adaylar şimdi de üniversite kazanıp kazanamayacaklarını merak edip araştırmaya başladı. Bilindiği üzere 2022 YKS'de baraj puanı uygulaması kaldırıldı. YKS'de sınav maratonunu tamamlayan adaylar hayallerindeki bölümü kazanabilmek için kaç net yapmaları gerektiğini araştırmaya başladı.

2022 yılında YKS sınavına 3 milyondan fazla adayın katılacağı ifade ediliyordu. Türkiye'nin en geniş katılımlı sınavlarından biri olan YKS'de milyonlarca kişi ter döktü. Hayallerindeki bölümü istedikleri üniversitede okumak isteyenler sınav sonrası kaç net yaptıklarını hesaplamaya başladı. Bilindiği gibi 2022 YKS'de baraj kuralı kaldırıldı. Baraj uygulaması olmadığı için snava giren neredeyse tüm adaylar üniversite tercihi yapabilecek.

2022 YKS'de kaç net yapmak gerekiyor?

2022 YKS'de ünversite tercihi yaparken sınavda adayların aldıkları puandan ve yaptıkları netlerden çok sınav sıralamaları önemli olacak. Sıralamada önde olan adaylar üniversite yerleştirme sürecinde avantajlı olacaktır.

4 yıllık üniversite için AYT ve TYT'de kaç puan almak gerekir?

4 Yıllık üniversitelerin atama puanları değişebiliyor. Bunun için mantıklı ve isabetli tercihler yapmak çok önemli. Ayrıca ilk tercihlerde atanamayan yüz binlerce kişi ek tercih sürecinde de atanabiliyor. 2022 YKS sınavı sonunda adayları heyecanlı bir tercih süreci bekliyor. Adaylar tercih yaprken rehberlik servisinden faydalanması oldukça önemli.

Hukuk, Mimarlık, Diş hekimliği, Eczacılık Fakültesinde baraj kalktı mı?

Buna göre, bu yılki hukuk programlarına yerleştirme işlemlerinde EA en düşük 100 bininci, mühendislik programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 300 bininci, mimarlık programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 250 bininci, tıp programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 50 bininci, öğretmenlik programlarına yerleştirme işlemlerinde ilgili puan türünde en düşük 300 bininci, eczacılık programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 100 bininci, diş hekimliği programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 80 bininci olmak gerekecek.

2021 YKS EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR

2021 yılında 4 yıllık üniversiteler yerleştirmede en düşük ve en büyük puanlara yukarıdaki bağlantıyı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

YKS nedir?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Türkiye'de ÖSYM tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınavı sistemi.

I. Oturum: Temel Yeterlilik Testi (TYT)

Adayların bir yükseköğretim kurumuna yerleşmek için iki aşamalı sınava girmeleri gerekmektedir. İlk olarak Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumuna girilir. TYT, bir üniversiteye yerleşebilmek için zorunlu bir sınavdır ve ilk aşamayı temsil eder.

II. Oturum: Alan Yeterlilik Testleri (AYT)

Sorular dört yıllık lise müfredatından gelmektedir.[10] Adaylar TYT sonrasında AYT'ye girmek zorunda değildir. Fakat genel olarak 4 yıl eğitimli üniversiteler, TYT (%40) + AYT (%60) puan toplamları ile aldığı için bu sınava girilmesi gerekmektedir. Sınavın süresi 180 dakikadır.

Yabancı Dil Testi (YDT)

TYT sonrasında DİL puanı ile öğrenci alan bölümlere girmek isteyen adaylara yöneliktir. 80 sorudan oluşmaktadır. Sınava tercihe göre Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden herhangi biri tercih edilerek girilir. Sınavın süresi 120 dakikadır.