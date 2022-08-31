2022 Ankara kısa mesafe-uzun mesafe okul servis ücreti ne kadar? Ankara mesafeye göre 0-3-6-10-15 km zamlı okul servis ücretleri ne kadar? Kilometreye göre kaç TL? 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala okul servis ücretleri de belli olmaya başladı. İstanbul'un ardından Ankara'da da okul servis ücretlerine 2022 yılında zam yapıldı. Zammın ardından Ankara'da 0-3 km. arası okul servis ücreti yıllık 5 bin 96 TL oldu.

2022 Ankara kısa mesafe-uzun mesafe okul servis ücreti ne kadar? Ankara mesafeye göre 0-3-6-10-15 km zamlı okul servis ücretleri ne kadar? Kilometreye göre kaç TL? 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala okul servis ücretleri de belli olmaya başladı. İstanbul'un ardından Ankara'da da okul servis ücretlerine 2022 yılında zam yapıldı. Zammın ardından Ankara'da 0-3 km. arası okul servis ücreti yıllık 5 bin 96 TL oldu.

2023 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala okul servis ücretleri de belli olmaya başladı. İstanbul'un ardından Ankara'da da okul servis ücretlerine 2022 yılında zam yapıldı. Zammın ardından Ankara'da 0-3 km. arası okul servis ücreti yıllık 5 bin 96 TL oldu.

İstanbul'un ardından Ankara'da da okul servis ücretlerine yüklü bir zam yapıldı. Yapılan zamlar çocuklarını okutmak için zorluk çeken aileleri oldukça üzdü. Ankara'da yakın mesafe ve uzak mesafe okul servis ücretlerinin ne kadar olduğu pek çok Ankaralı tarafından internette araştırılmaya başlandı. İşte 2022-2023 eğitim öğretim yılında kilometre başına ödenecek okul servis ücreti...

2022 Ankara kısa mesafe-uzun mesafe okul servis ücreti ne kadar?

Ankara'da okul servis ücretlerine zam geldiği duyuruldu. Buna göre Ankara servis ücretleri 0-3 km. arası için yıllık 5 bin 96 TL oldu.

Ankara mesafeye göre zamlı okul servis ücretleri

Zammın ardından Ankara'da en yakın mesafe ücreti yıllık 5 bin 96 liraya yükseldi. Yeni eğitim-öğretim yılında, okul servisi ücretleri 3 ila 6 kilometrede 5 bin 616 lira, 6 ila 10 kilometrede 6 bin 494 lira, 10 ila 15 kilometre arasında ise 7 bin 553 lira olarak uygulanacak.

Kilometreye göre Ankara'da servis ücreti ne kadar?

Okul servislerinde 15 km'yi aşan her km. için 150 TL eklenecek. Zam kararı, Ankara Valiliği'nin onayına sunulacak. Valilik 7 gün içerisinde karara itiraz edebiliyor.