İstanbul servis ücreti 2022 | Kilometreye göre servis ücreti ne kadar? Kısa mesafe, uzun mesafe İstanbul servis ücreti kaç TL? İstanbul'da ulaşıma bir zam daha geldi. Okulların açılmasına sayılı günler kala servis ücretlerine yeni bir zam kararı alındı. İBB UKOME toplantısından çıkan karara göre en kısa mesafe servis ücreti 554 lira olacak. İşte mesafeye göre İstanbul'da okul servis ücretleri...

İstanbul servis ücreti 2022 | Kilometreye göre servis ücreti ne kadar? Kısa mesafe, uzun mesafe İstanbul servis ücreti kaç TL? İstanbul'da ulaşıma bir zam daha geldi. Okulların açılmasına sayılı günler kala servis ücretlerine yeni bir zam kararı alındı. İBB UKOME toplantısından çıkan karara göre en kısa mesafe servis ücreti 554 lira olacak. İşte mesafeye göre İstanbul'da okul servis ücretleri...

İstanbullular okulların açılmasına sayılı günler kala yeni bir zam haberi ile sarsıldı. Çocuklarını servis ile okula gönderen aileler gelen zam haberi ile üzüldü. İBB UKOME toplantısında alınan karar sonrası servis ücretlerine yüzde 19.21 oranında zam yapıldı.

İstanbul servis ücreti 2022

İstanbul'da okul servislerine gelen zamdan sonra kısa kısa mesafe olan 0-1 kilometre 660 lira, en uzak mesafe olan 23-25 kilometre ise 1585 lira oldu.

Kilometreye göre servis ücreti ne kadar?

0-1 km 660 TL

1-3 km 725 TL

3-5 km 784 TL

5-7 km 817 TL

7-9 km 861 TL

9-11 km 997 TL

11-13 km 1148 TL

13-15 km 1206 TL

15-17 km 1301 TL

17-19 km 1376 TL

19-21 km 1465 TL

21-23 km 1526 TL

23-25 km 1585 TL

Kısa mesafe, uzun mesafe İstanbul servis ücreti kaç TL?

İstanbul'da servis ücretlerine 24 Ağustos'ta UKOME kararı ile yüzde 19.21 oranında zam yapıldı. Zam sonrası en kısa mesafe 660 TL'ye çıktı. En uzun mesafe ise 1585 TL oldu.