Gaziray ücreti ne kadar? 2022 Gaziray durak sayısına göre bilet fiyatı ne kadar? Gaziray ne zaman açılacak? soruları Gaziantep'te ve çevre illerde yaşayan vatandaşlar tarafından son günlerde sıkça sorulmaya başlandı. Türkiye'nin en önemli raylı sistem projelerinden biri olan Gaziray projesinde sona gelindi. Milyonlarca vatandaşın ulaşımını kolaylaştıracak olan Gaziray'ın test sürüşlerine de başlanıyor. Gaziray bilet ücretleri fiyatları da vatandaşlar tarafından şimdiden merak ediliyor.

Gaziray ücreti ne kadar? 2022 Gaziray durak sayısına göre bilet fiyatı ne kadar? Gaziray ne zaman açılacak? soruları Gaziantep'te ve çevre illerde yaşayan vatandaşlar tarafından son günlerde sıkça sorulmaya başlandı. Türkiye'nin en önemli raylı sistem projelerinden biri olan Gaziray projesinde sona gelindi. Milyonlarca vatandaşın ulaşımını kolaylaştıracak olan Gaziray'ın test sürüşlerine de başlanıyor. Gaziray bilet ücretleri fiyatları da vatandaşlar tarafından şimdiden merak ediliyor.

Türkiye'nin ulaşım alanında en büyük projelerinden biri olan Gaziray'da artık sona doğru geliniyor. Gaziantep ve çevre illeri birbirine bağlayacak, Gaziantep halkının ulaşımını ciddi oranda rahatlatacak olan Gaziray projesinde test sürüşlerine geçiliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 1 Eylül'de Gaziantep'te olacak ve Gaziray şantiyesinde incelemelerde bulunacak. Bakan Karaismailoğlu Gaziantep trafiğine nefes aldıracak, zamandan, yakıttan ve karbon salımından büyük ölçüde tasarruf sağlayacak Gaziray projesinde test sürüşüne katılacak.

Gaziray ücreti ne kadar?

Dev yatırrımın tamamlanmasına sayılı günler kala vatandaşlar da Gaziray ücretinin ne kadar olacağını merak ediyor. Gaziray ücretinin Marmaray ve İZBAN ücretlerine benzer olması bekleniyor. Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde işletilen Gaziray'ın ücretinin oldukça cazip olması bekleniyor. Marmaray'da tam kısa mesafe ücreti son zamlardan sonra 7.67 TL'ye tam parkur ise 16.97 TL'ye çıkmıştı. Marmaray öğrenci kısa mesafe ücreti 3.74 TL, uzun mesafe ise öğrenci 7.67 TL olmuştu. Gaziray'ın da ücret tarifesinin buna benzer olması bekleniyor.

2022 Gaziray durak sayısına göre bilet fiyatı ne kadar?

Gaziray ücretlerinde öğrenci, tam, uzun mesafe ve kısa mesafe kademelerinin olması bekleniyor. Gaziray ücretleri bu kademelere göre farklılık gösterebilir. Gaziray biniş ücretlerinin vatandaşları zorlayacak seviyede olmayacağı tahmin ediliyor. Gaziray tam biletin kısa mesafe icin 8 TL civarı, uzun mesafe için se 17 TL civarı olması bekleniyor.

Gaziray hakkında

Gaziray, Türkiye'nin Gaziantep kentinde test aşamasında olan bir banliyö trenidir. Gaziray'ın adı, Türkiye'deki diğer demiryolu taşıma sistemlerine benzer şekilde Gaziantep ve ray kelimelerinin birleşiminden meydana gelmektedir.

Hattın 2022 yılında açılması planlanmakta olup İZBAN, Marmaray ve Başkentray'dan sonra ülkedeki dördüncü banliyö treni sistemi olacaktır. Sistem aynı zamanda Mersin - Adana - Osmaniye - Gaziantep yüksek standartlı demiryolu koridoru boyunca yapılan önemli iyileştirmelerin bir parçasıdır. Hattın 25,532 metre uzunlukta olup 16 istasyona sahip olması planlanmaktadır.

Gaziray projesi, mevcut tek hatlı demiryolunu dört hatta çıkarmak, mevcut istasyonları yenilemek ve yeni istasyonlar inşa etmek amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında ortak bir girişimdir. Gaziantep istasyonunun batısında bulunan 3640 m'lik yeni bir tünel de projeye dahil edildi.

Gaziray istasyonları (Gaziray nereden geçiyor?)

1 Başpınar

2 OSB-3

3 OSB-4

4 Dolice

5 Stadyum

6 Beylerbeyi

7 Fıstıklık

8 Selimiye

9 Adliye

10 Topraklık

11 Mücahitler

12 Gaziantep Gar

13 Göllüce

14 Seyrantepe

15 Mustafayavuz

16 Taşlıca .