2022-2023 üniversite kontenjanı ne kadar? Üniversite 4 yıllık kontenjan ne kadar? Kaç kişi 4 yıllık (lisans) bölümlerine yerleşecek? 2022 YKS sınavına giren adayların merakla beklediği sonuçlar geçtiğimiz hafta açıklanmıştı. YKS tercih işlemleri de 27 Temmuz'da başladı. Hayallerindeki bölümü ve üniversiteyi tercihlerine yazmak isteyenler bu sene üniversite 4 yıllık kontenjanların ne kadar olduğunu merak ediyor.

2022-2023 üniversite kontenjanı ne kadar? Üniversite 4 yıllık kontenjan ne kadar? Kaç kişi 4 yıllık (lisans) bölümlerine yerleşecek? 2022 YKS sınavına giren adayların merakla beklediği sonuçlar geçtiğimiz hafta açıklanmıştı. YKS tercih işlemleri de 27 Temmuz'da başladı. Hayallerindeki bölümü ve üniversiteyi tercihlerine yazmak isteyenler bu sene üniversite 4 yıllık kontenjanların ne kadar olduğunu merak ediyor.

Milyonlarca kişi 2022 YKS sınavında ter döktü. YKS baraj puanı uygulamasının kaldırılmasıyla bu sene YKS'ye her zamankinden daha da fazla talep vardı. 3 milyondan fazla adayın katıldığı YKS sınavının sonuçları açıklandı ve tercih süreci resmen başladı. Adaylar sıralamalarına göre en uygun tercihi yapmaya çalışırken bir yandan da 4 yıllık lisans kontenjan sayısının bu yıl ne kadar olduğunu merak ediyor.

2022-2023 üniversite kontenjanı ne kadar?

Geçen yıl üniversite kontenjanları 1 milyon 38 bin 865 olarak belirlenmişti. Bu yıl üniversitelerde toplam kontenjanlar 22 bin 821 artırılarak toplam 1 milyon 61 bin 686 şeklinde belirlendi.

Üniversite 4 yıllık kontenjan ne kadar?

2022-2023 döneminde ön lisans için 512 bin 881, lisans programları için 509 bin 164, özel yetenek programları için 39 bin 641 kontenjan belirlendi.

YKS'de yerleştirme nasıl yapılacak?

YKS bir sıralama sınavı olduğundan adaylar, sadece kontenjanlar düzeyinde ve başarı sırasına ve tercihlere göre yerleştirilecek. Dolayısıyla sıralaması düşük bir adayın yüksek sıralamaya sahip bir programa yerleştirilmesi mümkün olmayacak.

YKS tercihleri ne zaman bitiyor?

YKS 2022 tercihleri 27 Temmuz'da başladı ve 5 Ağustos'ta sona erecek.