YKS tercihleri ne zaman? 2022 YKS tercihlerinin son günü ne zaman? YÖK Atlas tercih robotu sorgulama ekranı

YKS tercihleri ne zaman? Milyonlarca üniversite öğrencisi adayı, istedikleri üniversiteye yerleşebilmek için ÖSYM tarafından başlatılacak tercih sürecini bekliyor. Peki YKS tercihleri ne zaman başlıyor ve tercihlere nasıl yapılır? 2022 YKS tercihlerinin son günü ne zaman? YÖK Atlas tercih robotu sorgulama ekranı...

Milyonlarca üniversite öğrencisi adayı, istedikleri üniversiteye yerleşebilmek için ÖSYM tarafından başlatılacak tercih sürecini bekliyor. Peki YKS tercihleri ne zaman başlıyor ve tercihlere nasıl yapılır? 2022 YKS tercihlerinin son günü ne zaman? YÖK Atlas tercih robotu sorgulama ekranı... YKS tercihleri ne zaman? Tercih işlemleri 27 Temmuz'da başlayacak. Adaylar, tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında yapabilecek. Aygün, açıklamasında, "18-19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr internet sayfamızdan açıkladık. YKS tercih robotu sorgulama ekranı Öğrencilerin tercihlerini kolaylıkla yapabilmesi ve taban puan/kontenjan bilgilerine ulaşabilmesi için YÖK ATLAS tercih robotu bu yıl da kullanılacak. YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ... 2022 YKS tercihlerinin son günü ne zaman? YKS tercihleri 27 Temmuz günü başlayacak ve 5 Ağustos günü son bulacak. .