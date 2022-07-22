YKS tercihleri değiştirilebilir mi? Onaylanan YKS tercihleri değişir mi? YKS üniversite tercih değişikliği nasıl yapılır? İyi bir bölümde ve iyi bir üniversitede eğitim görmek isteyen milyonlarca kişi YKS sınavında ter döktü. 2022 YKS sınav sonuçlarının da açıklanmasıyla adayları tercih talaşı sardı. Sıralamasına göre en doğru tercihi yapmak isteyenler tercihlerinin onaylanmasının ardından değiştirilip değiştirilmeyeceğini merak ediyor.

YKS tercihleri değiştirilebilir mi? Onaylanan YKS tercihleri değişir mi? YKS üniversite tercih değişikliği nasıl yapılır? İyi bir bölümde ve iyi bir üniversitede eğitim görmek isteyen milyonlarca kişi YKS sınavında ter döktü. 2022 YKS sınav sonuçlarının da açıklanmasıyla adayları tercih talaşı sardı. Sıralamasına göre en doğru tercihi yapmak isteyenler tercihlerinin onaylanmasının ardından değiştirilip değiştirilmeyeceğini merak ediyor.

YKS tercih süreci üniversite yerleştirme aşamalarında en stresli dönemlerden birisidir. Sıralamasına göre en doğru seçimi yapmak isteyenler tercihler konusunda oldukça detaylı düşünüyor. Milyonlarca üniversiteli adayı 2022 yılında tercihlerine 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında yapacak. Üniversite tercihi yapan ancak tercihlerini çeşitli sebeplerden dolayı değiştirmek isteyenler YKS tercihleri değiştirilebilir mi? Onaylanan YKS tercihleri değişir mi? YKS üniversite tercih sıralaması nasıl değişir? sorularına yanıt arıyor.

YKS tercihleri değiştirilebilir mi?

YKS tercihlerini değiştirmek mümkün. Sistem üzerinden onaylanan YKS tercihlerinde değişiklik yapılabilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta var. YKS tercihleri sadece tercih süreci içinde değiştirilebilir. Tercih süreci sona erdiği anda herhangi bir değişiklik yapılamaz.

YKS tercih değişikliği nasıl yapılır?

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapın. Tercihlerinizin olduğu sayfayı açın ve bu kısımda tercihlerinizi değiştirebilirsiniz.

Kaydedilen YKS tercihleri yeninden düzenlenebilir. YKS tercihlerinizi değiştirmek için ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasına şifrenizle giriş yapmanız gerekiyor. Burada dikkat edilmesi gereken en eönemli konu tercih süresi içinde değişiklik yapılabileceğidir. Tercih süreci bitince YKS tercihlerinde herhangi bir değişiklik yapamazsınız.

YKS tercihleri son gün ne zaman?

2022 yılında YKS sınavı 18-19 Haziran tarihlerinde yapıldı. Sınav sonuçları ise 18 Temmuz'da açıklandı. YKS sınav sonuçlarının açıklanması ile milyonlarca kişi tercih sürecine başladı. 2021-YKS tercih işlemleri, 05 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.00'da başlayacaktır. YKS tercihleri 20 Ağustos 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

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