2022-2023 ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman başlıyor? Ücretli öğretmen başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? MEB bünyesinde 1.2 milyon kadrolu ve sözleşmeli öğretmen görev yapıyor. Ücretli öğretmenlerin sayısı da on binleri buluyor. MEB'de ücretli öğretmen olarak çalışmak isteyenler başvuruların ne zaman başlayacağını ve sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte 2022-2023 eğitim öğretim yılı ücretli öğretmen başvurularına dair detaylar...

2022-2023 ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman başlıyor? Ücretli öğretmen başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? MEB bünyesinde 1.2 milyon kadrolu ve sözleşmeli öğretmen görev yapıyor. Ücretli öğretmenlerin sayısı da on binleri buluyor. MEB'de ücretli öğretmen olarak çalışmak isteyenler başvuruların ne zaman başlayacağını ve sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte 2022-2023 eğitim öğretim yılı ücretli öğretmen başvurularına dair detaylar...

Ücretli öğretmen olarak MEB okullarında görev almak isteyenler başvuru sürecinin nasıl olduğunu, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak dip araştırıyor. MEB bünyesinde 85 bin ücretli öğretmenin olduğu iddia ediliyor ve her sene bu görevden ayrılanların yerine yeni öğretmenler geliyor.

2022-2023 ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman başlıyor?

Daha önceki senelerde ücretli öğretmenlik başvuruları Temmuz ayı itibari ile başlamış ve başvurular pek çok ilde alınmıştı. Komisyon tarafından yapılan görevlendirmeler sonucunda, ilgili evraklar görevlendirilen Okul Müdürlüğüne elden teslim edilecek. Farklı branşlardan ücretli öğretmenlik için müracaatları olumlu değerlendirilen adaylar eylül ayından itibaren görevlerine başlayabilecek. E-Devlet üzerinden de ücretli öğretmen başvurusu yapılabiliyor. Buradan da başvurularun başlayıp başlamadığını kontrol edebilirsiniz.

Ücretli öğretmen başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

Eğitim öğretim kurumlarında görev yapmayı bekleyen binlerce öğretmen adayı, başvuru işlemlerini e Devlet üzerinden gerçekleştirdi. Ücretli Öğretmenlik Başvuru Sonuçları yapılan değerlendirmelerin ardından adaylara SMS olarak bildirilecek.

CHP'ücretli öğretmenlik sorununu Meclis'e taşıdı

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 23 CHP milletvekili, ücretli öğretmenlerin düşük maaş ve özlük hakları gibi sorunlarının çözülmesi için TBMM Başkanlığı'na Meclis Araştırması önergesi sundu.

2022 yılı Ocak ayı itibariyle ülkemizde görev yapan ücretli öğretmen sayısının 85 bin 513 olduğunun aktarıldığı gerekçede, ücretli öğretmenlerin maaş ve özlük haklarında yıllardır çözülememiş sorunlar bulunduğu belirtildi. Ücretli öğretmenlerin derse girdiği saat başı karşılığında ücrete hak kazandığının hatırlatıldığı gerekçede, haftalık en fazla 30 saat derse girme hakkı bulunan ücretli öğretmenlerin birçoğunun bu saatin altında görev almak zorunda kaldığı dile getirildi.

En iyi durumla haftada 30 saat derse giren bir ücretli öğretmenin, bir ayda en fazla 3.401 TL gelir elde ettiğinin ifade edildiği gerekçede, her ay 120 saati tamamlaması mümkün olmayan ücretli öğretmenlerin aylık gelirlerinin genelde 2000 TL ile 3000 TL arasında, asgari ücretin çok çok altında kaldığına dikkat çekildi.

2022 ücretli öğretmenlerin ek ders ücreti ne kadar?

2022-2023 eğitim öğretim yılında ücretli öğretmen maaşlarının da ciddi oranda artması bekleniyor. Bilindiği üzere ücretli öğretmen maaşlarını girilen ek ders sayısı belirliyor. Ücretli öğretmenler girdikleri ders sayısı ile ek ders ücrettinin çarpımı ile maaşları hesaplanıyor. Buna göre haftada 30 saat derse giren bir ücretli öğertmen 2022 Ocak ayından bu yana 3.360,64 TL maaş alıyordu. Memur maaşlarına yüzde 41.85 oranında zam yapılacağı düşünülürse ücretli öğretmen maaşlarının da 5 bin TL'ye çıkması bekleniyor.

2022-2023 ücretli öğretmen maaşları asgari ücret olur mu?

Ücretli öğretmen maaşlarının asgari ücretin altında kalması büyük eleştirileri de beraberinde getiriyordu. Pek çok siyasi konuyu gündeme getirdi. Ücretli öğretmen maaşlarına yönelik asgari ücrete orantılama çalışmalarının olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

E-Devlet ücretli öğretmen başvuru ekranı

E-Devlet ücretli öğretmen başvurusu nasıl yapılır?

E-Devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusu yapacak olan vatandaşlar, şu adımları takip edecek;

1-Öncelikle başvuru ekranına girecek olan ücretli öğretmen adayları, kimlik bilgilerinin olduğu ekranla karşılaşacak.

2- İletişim bilgileri, Milli Eğitim İl veya İlçe Müdürlüğü'nün öğretmen adayıyla iletişim kurabilmesi için önem arz ettiğinden, bu bölümün doğru incelenmesi, yanlışlık varsa düzeltilmesi gerekecek.

3- Eğitim bilgileri bölümünde yer alan; "Formasyonum var." , "Köy Okullarında Çalışmak İstiyorum.", "Milli Eğitim Bakanlığından Emekli Oldum." , Yurt dışı eğitim kurumlarından mezun oldum ve YÖK denkliğim var ya da Eğitim Enstitüsünden mezun oldum." seçenekleri incelenerek, varsa ilgilendiren seçenek tercih edilecek.

4- Yukarıdaki bilgiler tamamlandıktan sonra 'Kaydet ve İlerle' butonuna basılmalıdır.

5- 'Kaydınız başarıyla oluşturulmuştur. Tercih bilgilerinizi aşağıdan girmeye başlayabilirsiniz.' bildiriminin karşınıza çıkmasının ardından ön lisans ve lisans mezuniyeti bilgileriniz içerisinden tercihinize esas olan mezuniyet bilginizi belirtilen alandan seçmeniz zorunlu olacak.

6- İl ve ilçe tercihiniz ile birlikte branş belirtmeli, ikinci dönem de bu tercihlere göre çalışmak istiyorsanız 'İlgili tercihimin ikinci dönemde de geçerli sayılmasını istiyorum.' seçeneğini işaretlemelisiniz.