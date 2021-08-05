2021 YKS üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? YKS ön kayıt ve asıl kayıt ne zaman? 2021 YKS tercihleri 5 Ağustos ile 20 Ağustos tarihleri arasında yapılacağı açıklandı. YKS tercih işlemlerini tamamlayan adaylar YKS yerleştirme sonuçlarını ve üniversite kayıt tarihlerini araştırmaya başladı. Peki 2021 YKS üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2021 YKS elektronik kayıtlar hangi tarihte başlayacak?

2021 YKS üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? YKS ön kayıt ve asıl kayıt ne zaman? 2021 YKS tercihleri 5 Ağustos ile 20 Ağustos tarihleri arasında yapılacağı açıklandı. YKS tercih işlemlerini tamamlayan adaylar YKS yerleştirme sonuçlarını ve üniversite kayıt tarihlerini araştırmaya başladı. Peki 2021 YKS üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2021 YKS elektronik kayıtlar hangi tarihte başlayacak?

2021 YKS sınavına katılan 4.5 milyondan fazla öğrenci açıklanan YKS sonuçlarından sonra üniversite tercihlerine başladı. Hayallerindeki bölümde okumak isteyen adaylar aldıkları puana ve sıralamaya uygun en uygun tercihi yapmak için kolları sıvadı. 2021 YKS tercihleri için 20 Ağustos son gün. Tercihlerini tamamlayan adaylar YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını ve üniversite kayıtlarının ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki 2021 YKS üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? YKS ön kayıt ve asıl kayıt ne zaman?

2021 üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?

YKS tercihi yapan adaylar üniversite kayıtlarının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Üniversite ilk kayıtlar ne zaman? 2021 üniversite elektronik kayıtlar ne zaman başlayacak?

Elektronik kayıt ilk yerleştirme için yapılacaktır. Tüm Devlet yükseköğretim kurumları ile isteyen Vakıf yükseköğretim kurumları, dileyen öğrenciler için e-devlet kapısından kayıt olma imkânı sunacaklardır. Elektronik kayıt 31 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Elektronik kayda, özel yetenek programları ile yükseköğretim kurumlarınca elektronik kaydı uygun görülmeyen programlar (sağlık raporu isteyen programlar gibi) dâhil edilmeyecektir. Sağlık raporu vb. istenen programlara yerleşen öğrencilerin 1-7 Eylül 2021 tarihleri arasında istenen belgeler ile birlikte ilgili yükseköğretim kurumlarına başvurmaları gerekmektedir.

Yerleşen adaylar e-devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden kayıt işlemleri yapabileceklerdir.

Üniversite kayıdında istenen belgeler neler?

a) Adayın lise diplomasının aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.trinternetadresinde görülebilecektir.Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

YKS nedir?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Türkiye'de ÖSYM tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınavı sistemi.

YKS öncesi benzer adlı Yükseköğretime Geçiş Sınavı ve Lisans Yerleştirme Sınavı şeklinde iki sınav vardı. Adaylar haziran ayındaki LYS'ye (alan sınavları) girebilmek için mart ayındaki YGS'de (baraj sınavı) herhangi bir puan türünde 180 ham puan almak zorundaydı. 150-179 puan arasındakiler önlisans programlarına başvurabilirken 150 puan altı ise tercih yapamazdı. 7 yıllık sistemin değiştirilmesi, Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liseye geçiş sınavı olan TEOG'un kaldırılması gerektiğini söylemesi ve TEOG'un kısa süre sonra kaldırılmasından sonra gündeme geldi. YGS ve LYS'yi kaldırarak YKS'yi getiren sistem 12 Ekim 2017'de açıklandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.